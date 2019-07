La lamentable comparación de Beatriz Talegón entre el independentismo y El Quijote en TV3

Nueva polémica en la televisión pública catalana tras las últimas declaraciones de Beatriz Talegón . La periodista acudió a los plató de TV3 para volver a hablar sobre la crisis independentista en Cataluña, pero en un parte de su intervención hizo esta curiosa reflexión: “¿Sabes lo qué pasa? Que no está criminalizado hacer proselitismo del Quijote y sí esta criminalizado hacer proselitismo de una cuestión tan digna como es el independentismo, porque eso es lo que se está haciendo”, ha subrayado Talegón en el programa de TV3.

La clave de la cuestión derivaba del asunto de las embajadas de Cataluña en Europa y más concretamente en Bruselas. Sobre este asunto Talegón señaló que trabajó en una delegación autonómica en Bélgica , más concretamente en la de Castilla-La Mancha . Por este motivo se ha relacionado el Quijote, referido a él como proselitismo castellano-manchego por parte de Talegón, con la cuestión independentista, reconocida por muchos como uno de los problemas más graves a nivel nacional y también europeo.

El fragmento de la intervención ha sido compartida en la cuenta oficial de Twitter de Sociedad Civil Catalana junta al siguiente mensaje: “Este es el nivel”. El tuit ha recibido muchos mensajes criticando la reflexión política-literal de Beatriz Talegón en la televisión pública catalana.

En el fondo es admirable esta mujer: no para de decir sandeces y ponerse en ridículo en la televisión sin que se avergüence ni un poquito. Y ahí sigue, saliendo. Yo hacía tiempo que me había ido al monte donde no me conocieran.