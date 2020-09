JxCat avisa a Sánchez de que la mesa de diálogo no es de "socorro al PSOE"

El portavoz de Junts per Catalunya (JxCat) en el Senado, Josep Lluis Cleries, ha respondido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que su grupo no quiere "escenificaciones ni fotos" en una mesa de diálogo que "no puede ser una mesa de socorro al PSOE".

En su intervención en el Senado este martes después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya reafirmado su voluntad de resolver el conflicto político en Cataluña por vías políticas, Cleries ha cuestionado su voluntad real de negociación y ha exigido que esa mesa "no sea un mercadeo de votos", en referencia a que se convoca en un momento en el que el Gobierno quiere negociar los presupuestos.

El portavoz de JxCat ha indicado que, mientras a otros solo les importa la fecha de la convocatoria, su formación pondrá el acento en cuál es el orden del día y si éste incluye hablar de la amnistía para los presos y exiliados y el derecho a la autodeterminación.

Porque, ha defendido Cleries, el "desgarro que padece Cataluña" son "los presos políticos y los exiliados". "Si queremos salir adelante, necesitamos la independencia", ha reivindicado en el Senado el portavoz de Junts per Cat.

Por otro lado, el senador de Coalición Canaria Fernando Clavijo ha exigido al jefe del Ejecutivo ayudas y medidas para los territorios más débiles, en especial para las islas, donde ha advertido que "se está gestando un desastre colosal".