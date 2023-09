La Junta no abrirá expediente por los saltos al mar desde el Cable Inglés al no ver "atentado al patrimonio"

El delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Almería, José Vélez, ha señalado este jueves que los jóvenes que saltaron desde el Cable Inglés, declarado BIC, tras acceder al mismo fuera de su horario de apertura escalando por el mismo y que también brincaron entre las columnas del monumento a las víctimas de Mauthausen, catalogado como Lugar de la Memoria de Andalucía, "no han cometido atentado contra el patrimonio".

"No deja de ser una actitud lógicamente muy mala hacia el propio monumento, pero tampoco han incumplido nada que no sea el propio acceso, el horario que tiene el Cable Inglés", ha manifestado el delegado a preguntas de los periodistas tras una rueda de prensa en Almería, donde ha señalado que desde la Delegación de Cultura "no tenemos por qué emprender nada".

En este sentido, ha incidido en que el Cable Inglés se trata de un espacio "abierto al público, un espacio que es transitable", por lo que, a priori y según las imágenes subidas por los protagonistas de las mismas, únicamente "lo que han hecho ha sido saltarse esa restricción" de horario y de acceso, según el delegado.

Fuentes del Gobierno andaluz han añadido que, por el momento, la Policía Adscrita de la Junta de Andalucía no ha abierto investigación por estos hechos al no haberse observado "daños al patrimonio", sentido en el que además consideran que en la normativa vigente no se observa la posibilidad de sanción "por uso indebido", según han analizado.

Por su parte, la Policía Nacional investiga los hechos recogidos en el vídeo publicado en YouTube por el grupo que se identifican como 'La Tribu' y que fueron filmados además con ayuda de un dron cuyas circunstancias de vuelo también se indagan.

Fuentes policiales han confirmado la denuncia interpuesta por la Autoridad Portuaria de Almería (APA) a raíz de la publicación del vídeo en el que aparecen estos "graves hechos", según ha indicado la entidad portuaria, desde donde, en paralelo, se va a proceder a la apertura de expedientes sancionadores con multas que pueden "alcanzar la suma de hasta 60.000 euros a cada uno de los infractores", según han trasladado a Europa Press.

"Desde la Autoridad Portuaria de Almería consideramos que este acto vandálico no puede quedar impune; entendemos que es una infracción muy grave por invasión de un espacio portuario, escalada de un monumento, que además es Bien de Interés Cultural, y por baño en aguas portuarias", han indicado.

La Policía Nacional se está encargando de la identificación de los saltadores, quienes "serán propuestos para sanción según el Texto Refundido de la Ley de Puertos y Marina Mercante, puesto que tienen una disposición propia que encaja con la conducta ilícita", según han advertido.

Del mismo modo, se está trabajando en las circunstancias del vuelo del dron que grabó los hechos, ya que la Policía Nacional "también identificará al responsable y en su caso se le propondrá para sanción ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), según han advertido.

En las imágenes se observa a los jóvenes concentrados en un primer lugar en el monumento a las víctimas de Mauthausen, un espacio declarado Lugar de la Memoria por la Junta de Andalucía en el que, además, aparecen saltando sobre sus columnas conmemorativas, cada una de las cuales representa a un almeriense que falleció en el campo de concentración.

Posteriormente, los involucrados se graban accediendo a través del mar al Cable Inglés para escalar hasta la cima del mismo aprovechando que en ese momento el mirador se encontraba cerrado al público. Así, uno a uno, saltan desde el mismo al mar en una zona de acceso restringido al tratarse de aguas portuarias.