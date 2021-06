Junqueras sobre el Tribunal de Cuentas: "No renunciaremos al combate por la amnistía"

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha criticado este martes que el Tribunal de Cuentas haya fijado provisionalmente en 5,4 millones de euros las fianzas para él y decenas de cargos y excargos de la Generalidad por los gastos para promocionar el 1-O en el exterior, y ha defendido: "No renunciaremos nunca al combate por la amnistía".

En un apunte en Twitter, Junqueras ha lamentado que el Tribunal de Cuentas le exija "casi dos millones de euros por haber defendido la democracia", en referencia al 1-O.

"Una vez más, la represión se abalanza sobre nosotros y sobre nuestras familias", ha añadido el dirigente republicano, al que el Tribunal de Cuentas le pide 1,9 millones de euros.

El Tribunal de Cuentas em demana gairebé 2 milions d’euros per haver defensat la democràcia. Una vegada més, la repressió s’abraona sobre nosaltres i sobre les nostres famílies. No renunciarem mai al combat per l’amnistia! https://t.co/HwFvH24XCB — Oriol Junqueras ??? (@junqueras) June 29, 2021

En la liquidación provisional complementaria realizada por el Tribunal de Cuentas, se especifica el alcance de la "responsabilidad subjetiva" atribuida a cada uno de los 42 cargos citados hoy en la sede del Tribunal para notificarles el expediente y detalla la cuantía atribuible a los actos vinculados al desvío del dinero.

Así, figuran 317.790 euros por viajes al exterior del expresidente Puigdemont y sus consellers, así como 27.189 euros por actividades relacionadas con el proceso de autodeterminación, más 3.863 euros de un "encuentro de delegados" y 21.175 euros por el concepto "contratos".

Además, el Tribunal también tiene en consideración el despilfarro ejecutado con las denominadas ‘embajadas catalanas’ y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como 'Diplocat', el consorcio publicoprivado que se dedicaba a proyectar la imagen de Cataluña como país en el mundo.

No es esta la primera proclama con la que el exvicepresidente de la Generalidad y líder de ERC, Oriol Junqueras, desafía al Estado tras los indultos concedidos por el presidente del Ejecutivo Pedro Sánchez. Ya dejó claro durante su salida del centro penitenciario barcelonés de Lledonersde que "con nosotros fuera de la cárcel, no se acaba nada, todo continúa". El exvicepresidente de la Generalidad también señaló que "queremos devolver al terreno de la política todas nuestras aspiraciones, compromisos e ideales. No hay compromiso más noble que la libertad e independencia".

Todo esto acontece apenas unos días después de que el Gobierno alabara el papel de Oriol Junqueras y lo consideró como clave en los futuros acuerdos o tomas de contacto. Según fuentes del Ejecutivo el número uno de ERC es "un líder relevante de un partido catalán muy importante". Así consta en el documento elaborado por el Ministerio de Justicia y que el Consejo de Ministros estudió para concederle el indulto parcial por su condena por sedición y malversación.