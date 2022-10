Junqueras llama a la "responsabilidad" de Junts para aprobar los presupuestos

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" de JxCat para permitir la aprobación de los presupuestos catalanes de 2013 y ha insistido en que "de momento" los republicanos no se plantean buscar un apoyo del PSC para sacar adelante las cuentas.

En declaraciones a TV3, Junqueras ha aplaudido los nombres elegidos por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para ser nuevos consellers del Govern tras la salida de JxCat del Ejecutivo de coalición, unas incorporaciones entre las que hay figuras destacadas de la antigua Convergència, el PSC y Podem Catalunya.

"Son personas extraordinarias, que han demostrado su capacidad durante mucho tiempo", ha dicho el líder de REC, que ha defendido que "conocen bien el país y están comprometidas con los objetivos de gobernar para el 100 % de la población y encarnar el 80 % que defiende la negociación, el fin de la represión y un referéndum de autodeterminación".

Sobre los presupuestos de la Generalitat, Junqueras ha asegurado que ERC "está dispuesta a intentar pactarlos con JxCat, porque de hecho ya están pactados con JxCat: son unos presupuestos elaborados por un conseller de Junts Jaume Giró", en alusión al hasta hace pocos días titular de Economía, que ha renunciado a su cargo.

Por ello, "si hasta hace pocas horas la buena gente de JxCat consideraba que eran unos buenos presupuestos porque los había elaborado uno de sus consellers", Junqueras ha hecho "un llamamiento a la responsabilidad de todo el mundo y, sobre todo, de los que han elaborado estos presupuestos, para que voten a favor de ellos".

"Sería extraño que votaran en contra de unos presupuestos que ellos mismos han hecho", ha sugerido el dirigente republicano, que ha dicho estar "dispuesto a hablar con todo el mundo", pero al ser preguntado sobre si eso incluía al PSC, ha respondido: "No. De momento no, al menos".

Junqueras ha recalcado que el motivo es que el PSC no forma parte de los "consensos del 80 %" y "no trabaja para acabar con la represión", por lo que si eso no cambia "es evidente que será muy difícil coincidir".

En el caso de que ERC no consiguiera una mayoría para aprobar las cuentas de 2023, Junqueras ha reiterado que "la prórroga es una opción": "Aprobarlos con JxCat sería lo más natural. Las otras opciones implican muchas cosas previas", ha señalado, reclamando a JxCat, partido en el que tiene "muchos amigos", que "anteponga" los intereses ciudadanos a sus "egoísmos pequeños".

A su juicio, pese a los inconvenientes que tendría no tener unos nuevos presupuestos, ha recordado que "muy a menudo se han prorrogado" y, si se diera la circunstancia, ERC "hará todo lo que haga falta para resolver los problemas de la ciudadanía, con ampliaciones de crédito o lo que haga falta".

Por último, sobre si ERC reclamará la Presidencia del Parlament ahora que ha decaído el pacto con JxCat, Junqueras lo ha descartado: "Nosotros cumplimos siempre los acuerdos, aunque otros no los cumplan. Es una decisión que deberá tomar Junts y Laura Borràs".