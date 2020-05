Juicios por videoconferencia

En algún juicio hemos visto alguna declaración por videoconferencia. También sabemos que en instrucción, en alguna ocasión, el juez toma declaración por vía telemática. Pero la crisis sanitaria provocada por el coronavirus intenta fomentar este procedimiento siempre que sea posible. Algo novedoso y necesario, con garantías de seguridad. Conviene que haya el menor número de personas posible en juzgados y tribunales.

El CGPJ acaba de elaborar un protocolo pero, mientras tanto, muchos jueces “se han buscado la vida” para celebrar los juicios esenciales por videoconferencia y evitar aglomeraciones en sedes judiciales o que se tengan que retrasar. Uno de estos jueces es Antonio Rodríguez Castilla, titular del juzgado de lo social número 3 de Córdoba. En una semana celebró por videoconferencia cuatro juicios relativos a despidos y prestaciones de la Seguridad Social. Y sin apenas gente en la sala. De doce personas que tenían que intervenir sólo dos tuvieron que comparecer. Se redujo la movilidad en un 85%, dice a COPE el juez Rodríguez Castilla. Es una manera de evitar el contagio social, un seguro para la salud. En la sala estaban con mascarilla y había una separación de cuatro metros entre juez y declarante, con mampara incluida.

“El Decreto de Justicia prevé que se celebren juicios telemáticos pero sin definir la manera”, manifiesta el magistrado. El problema era conjugar el procedimiento con los elementos tecnológicos que facilita la Administración, en este caso la Junta de Andalucía que tiene la Justicia transferida. Esos elementos, explica Antonio Rodríguez Castilla “constan de un programa de videoconferencia, una nube de almacenamiento para el traslado de la documentación encriptada, que garantice la privacidad y la identidad de destinatarios, y un correo electrónico para cada juzgado”.

Otro problema que se planteaban era hasta donde llegan las herramientas técnicas y si era necesaria la presencia en sala de alguien. La identificación digital no está implantada en la Administración de Justicia, algo que estudian los ministerios de Juan Carlos Campo y María Jesús Montero, Justicia y Hacienda. Por este motivo este magistrado de lo Social de Córdoba considera que en la sala sólo deben comparecer testigos y peritos para responder a las preguntas planteadas por las partes a través de videoconferencia. Abogados y graduados sociales representan a una parte y no hace falta que estén en la sala. Los jueces son conscientes de que no todos los abogados cuentan con medios telemáticos y en ese caso aplazan el juicio. El juez Rodríguez Castilla cuenta que le ha dedicado mucho tiempo y ahora es más fácil. Ya sabe cómo hacerlo.