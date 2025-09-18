El juez rechaza poner en libertad a Santos Cerdán al considerar que aún hay riesgo de destrucción de pruebas

El magistrado Leopoldo Puente ha rechazado excarcelar al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en prisión provisional desde el pasado 30 de junio, al persistir el riesgo de ocultación o destrucción de pruebas.

En su día, el juez del Tribunal Supremo acordó el ingreso en prisión comunicada y sin fianza para el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por su presunto papel en una trama de reparto de mordidas por supuestas adjudicaciones irregulares de obra pública.

El juez considera que el ex número tres del PSOE pudo incurrir en delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias y, ahora, que podría destruir pruebas si sale de la cárcel.

"Un varapalo demoldor" admiten desde el psoe

'Un varapalo demoledor'. Así lo reconocían desde el PSOE la entrada en prisión del exnúmero tres de Sánchez, según ha detallado el jefe de Política de COPE, Ricardo Rodríguez.

Tanto la Moncloa como Ferraz tratan, aún, de levantar un muro ante el envío a prisión de Santos Cerdán, cuando desde el entorno presidencial querían creer que difícilmente su declaración podía empeorar la imagen del PSOE, según ha relatado el jefe de Política de COPE, Ricardo Rodríguez.