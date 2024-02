Juan García Gallardo: "Valladolid no es el enemigo de Burgos, ni Burgos de Valladolid"

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha instado este miércoles en la plaza de la Flora de Burgos durante la concentración organizada por Socibur en solidaridad con el joven de 32 años Sergio Delgado, fallecido este fin de semana, a "restaurar los lazos interprovinciales" entre las distintas provincias que conforman la región, y ha recordado que Valladolid "no es el enemigo de Burgos, ni Burgos el enemigo de Valladolid".

Medio centenar de personas se ha reunido en La Plaza de la Flora, donde se ha guardado un minuto de silencio y se ha leído un manifiesto en representación de la sociedad burgalesa en un acto al que, además del vicepresidente de la Junta y representante de Vox, han acudido el procurador de este partido por Burgos, Iñaki Sicilia, miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Burgos, entre ellos, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, y al vicealcalde de la ciudad, Fernando Martínez-Acitores y representantes de Vox en la Diputación provincial.

García-Gallado ha lamentado lo sucedido en la capital burgalesa, pues el joven fallecido "se encontraba en el mejor momento de su vida, trasladándose a la provincia vecina y hermana" y ha condenado "de manera rotunda la violencia de la extrema izquierda" al tiempo que ha señalado que "es algo que se veía venir".

"Todo el mundo en Burgos lo sabe porque llevan años jugando a la ruleta rusa, con agresiones indiscriminadas, esparciendo su odio y su violencia, y lo ha tenido que pagar Sergio, lo cual es inaceptable", ha enfatizado el representante de Vox.

El vicepresidente también ha hecho referencia a las palabras expresadas por el presidente de Socibur, Julio Moreno, durante la lectura del manifiesto, señalando que Burgos es una "ciudad de acogida, de bienvenida".

"Como burgalés e hijo y nieto de burgaleses, esa gentuza no representa a Burgos. Han manchado su nombre de manera inevitable por este acto repugnante que ha acabado con la vida de Sergio", ha asegurado, al tiempo que ha condenado la "deriva que se ha ido viendo en la política española, con un impacto especial en Castilla y León".

García-Gallado ha lamentado el "odio irracional" hacia la provincia de Valladolid, y ha defendido que ni Valladolid es "enemiga" de Burgos, ni viceversa y que considera "una irresponsabilidad muy grave que, durante décadas, se haya alimentado ese discurso de que lo que es bueno para Valladolid es malo para Burgos". Por ello, ha hecho un llamamiento a un "acto de responsabilidad y reflexión prudente y serena sobre por qué se ha llegado a este punto".

"Este no es un conflicto aislado, ni una tragedia que no se pudiera prevenir, esto es el desenlace fatal de años y años alimentando el odio hacia la provincia de Valladolid", ha lamentado García-Gallardo, quien destaca que no ve "motivos para que se ataque de esta manera" y ha declarado que es "absolutamente inaceptable" que alguien sea víctima de una agresión violenta presuntamente "por el mero hecho de ser de Valladolid".

"Los gobiernos, los representantes públicos, los diputados provinciales, los diputados autonómicos, los responsables locales, tienen que reflexionar sobre cómo se puede reconducir una situación tan grave como esta, en la que un presunto asesino acaba con la vida de una persona inocente por ser de un lugar determinado", ha afirmado al tiempo que ha subrayado que aún queda "mucho por reflexionar" y será necesario "fomentar y restaurar los lazos interprovinciales entre las distintas provincias de Castilla y León".

LECTURA DEL MANIFIESTO

Durante el evento se guardó un minuto de silencio en honor a la víctima, seguido por la lectura de un manifiesto por parte del presidente de Socibur, Julio Moreno en el que ha expresado la condena por el trágico suceso ocurrido en la plaza unos días antes, manifestando la solidaridad de Burgos con la familia y amigos de Sergio Delgado, así como el "total rechazo" al acto.

"Burgos es una ciudad de acogida, de hermanamiento, de encuentro, de vida, dignidad y apertura al mundo, de manera solidaria y pacífica", ha recordado durante la lectura del manifiesto, denunciando este suceso y cualquier otro que "manche" la historia de la ciudad. El evento finalizó con la colocación de un ramo de flores en el lugar del suceso.