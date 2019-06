Joan Canadell, el excéntrico dueño de gasolineras independentistas que presidirá la Cambra de Comerç

El nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Joan Canadell, elegido este lunes con la mayoría de los votos del plenario, ha pedido al Govern "unidad" y "diálogo", y ha instado a las grandes empresas a respetar el derecho a la autodeterminación y a "forzar" al Estado a hacer lo mismo.

Canadell se ha erigido como nuevo presidente cameral en sustitución de Miquel Valls, con los votos favorables de 36 de los 54 miembros presentes del plenario (que en total cuenta con 60 asientos), mientras que se han registrado 18 votos en blanco y ninguno en contra.

Su proposición a las "grandes empresas" de "respetar el derecho a la autodeterminación" no ha sorprendido a nadie en Cataluña. Y es que el empresario catalán es el fundador de una cadena de gasolineras con las que hace gala de su independentismo. Su nombre es Petrolis independents (Petróleos independientes) y su imagen de marca utiza una estelada. En esta línea, lleva años defendiendo el proceso e incluso ha formado parte del Círculo Catalán de Negocios y ha militado en ERC.

Sin embargo, el nuevo presidente de la Cámara de Barcelona, ha criticado los reproches atribuyéndole intenciones políticas y no económicas: "Es injusto. Todos hacemos política. Lo que es triste es que cuando lo hacemos para dar apoyo a la república se critique y antes no". En una entrevista en TV3 y otra en Catalunya Ràdio, el que ha sido líder de la candidatura Eines de País ha asegurado que su objetivo es desarrollar la economía de la empresa catalana, lo que a su parecer sería mejor con un estado propio: "Pero mientras no lo tengamos podemos mejorar algunas cosas". "Desarrollaremos la economía y lo haremos mejor si tenemos un estado propio. Existe un techo de cristal y será necesario ser un estado", ha dicho.

Ha apuntado que quien más ganaría con un estado independiente es el Baix Llobregat (Barcelona) y el distrito barcelonés de Nou Barris: "Las personas con salarios más bajos". Ha recordado que el lunes pidió en su discurso como presidente, que las grandes empresas hablen con el Estado para que inicie una mesa de diálogo, porque la situación actual "genera inestabilidad política y no económica".