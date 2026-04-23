Javier Hidalgo se atrinchera en el Senado y solo rompe su silencio para negar haber cometido falso testimonio

El exdirector ejecutivo de Globalia, Javier Hidalgo, ha comparecido en la comisión del Senado que investiga la gestión de la SEPI por el rescate de Air Europa y se ha acogido a su derecho a no declarar. Hidalgo ha permanecido casi toda la sesión inmóvil y con la mirada perdida, limitándose a afirmar que ya contestó en el Tribunal Supremo a las cuestiones que se le plantearon.

Me acogeré a mi derecho a no declarar y no contestaré a sus preguntas" Javier Hidalgo

Tensión por las acusaciones de falso testimonio

La actitud de Hidalgo solo ha cambiado para defenderse del senador del PP, Alejo Miranda, quien le ha acusado de falso testimonio. La acusación se basa en que Hidalgo negó en la Audiencia Nacional tener una relación con José Luis Ábalos para después admitirla ante el Tribunal Supremo, lo que ha provocado la reacción inmediata del empresario.

Hidalgo ha matizado sus declaraciones, explicando que la pregunta inicial se refería a un encuentro específico con Ábalos y Koldo sobre vuelos de mascarillas. "A mí me preguntan si yo me he reunido con el señor Ábalos y el señor Koldo para tratar de los vuelos de mascarillas, cosa muy distinta a las reuniones que tuve posteriormente, solamente para hablar del tema del préstamo", ha aclarado. El senador Miranda ha replicado: "Es usted el que dijo una cosa en la Audiencia y otra cosa en el Supremo, y cada cual es libre para interpretarlo".

El rescate y los negocios de Begoña Gómez

Desde el Partido Popular denuncian un "intercambio de favores de manual" entre el Gobierno y Air Europa. Sostienen que filiales de la aerolínea financiaron negocios vinculados a Begoña Gómez, y consideran que el procesamiento de la esposa del presidente refuerza sus sospechas.

Antes de abandonar la sala, Javier Hidalgo ha reivindicado que la aerolínea devolvió 650.000.000 de euros del rescate, además de 150.000.000 en intereses. Por su parte, el PSOE ha cuestionado la finalidad de la comisión de investigación, calificándola como un intento de "interferir en las elecciones andaluzas".