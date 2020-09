Israel encara su segundo confinamiento: las claves que diferencian su caso frente al de España

"Sé que estas medidas tienen un coste alto para todos nosotros. Pero solo si cumplimos las reglas, y confío en que lo haremos, derrotaremos al virus". De esta forma tan contundente el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha comunicado este domingo a sus ciudadanos el segundo confinamiento en el país en tan solo seis meses a raíz de la covid-19. Las nuevas restricciones arrancan este viernes, 18 de septiembre, y se van a extender durante tres semanas, hasta el día 9 de octubre.

El principal motivo que ha llevado a tomar esta decisión al Gobierno israelí ha sido la incidencia que está adoptando en el país de nuevo la covid-19, donde a diario se están notificando más de 4.000 nuevos casos y solo este domingo la cifra de fallecidos ha superado las 1.000 personas (1.108, en concreto). Todo esto en un país donde la presión sobre los hospitales está venga a crecer y puede provocar en cualquier momento el colapso total de los centros hospitalarios.

Con este anuncio, Israel se ha convertido en el primer país desarrollado en tener que volver a confinar a su población, después de que consiguiese controlar la primera oleada de forma rápida. La razón que se esconde detrás de esta nueva realidad, según han apuntado muchos expertos, es la pronta vuelta a la normalidad que adoptó el país, donde la desescalada comenzó el 19 de abril. Por este motivo muchos ponen el foco en los demás territorios que presentan una alta incidencia, entre los que se encuentra nuestro país.

Israel, "the first developed country to impose a 2nd national lockdown" https://t.co/jjUUwDtvih

by @felschwartz@DovLieber

It is now 2nd globally in new cases/capita.

And joined by France and Spain as having achieved near full suppression, but now with a substantial rebound pic.twitter.com/v0LGFNWnln