Isidro, cinco años buscando a su hijo desaparecido: "Siempre estamos pendientes del teléfono"

"Tienes la misma desaparición que el primer día. Nos asomamos a la ventana mil veces a lo largo de la semana con la esperanza de que un día lo volvamos a ver volver por la plaza en la que siempre lo hemos visto. Y siempre pendientes del teléfono. Es una desesperación tremenda la que tenemos la familia de un ser querido desaparecido. No se lo deseo a nadie”.

Es el relato a COPE de Isidro, pero podría ser el de cualquier persona que busca hoy en día en España a los 5529 en situación de desaparecidos. Es el último dato que contiene el Informe de persoans desaparecidas sin causa aparente en nuestro pais. El documento ha sido presentado por el centro nacional de desaparecidos en el Ministerio del Interior. Isidro Molina estaba entre los asistentes como presidente de una de las asociaciones (Afadecor). Su hijo, Paco, desapareció en Cordoba en julio de 2015. Tenía entonces 16 años y un testigo cree haberlo visto camino de Madrid en un autobús. Un dato que se pone en duda en la investigación.

El caso volvió a relanzarse en marzo de 2019. Trabajan en las pesquisas la Unidad de Delincuencia Especial y Violenta (UDEV) de la Policía. Isidro se muestra agradecido por la labor de los agente, pero advierte de que “los grupos especializado, como la UDEV o la UCO de la Guardia Civil no entran en muchas ocasiones hasta el año de la desesparición”. Es una pérdida de tiempo que puede resultar desastrosa para la marcha de las investigaciones y "nefasto para las familias". En su caso, asegura que se incorporaron “siete meses y medio mas tarde”.

Un total de 2839 menores se encuentran desparecidos en este momento en nuestro país. Son busquedas activas en uno de los frente más sensibles para las fuerzas y cuerpos de seguridad. Lo mismo ocurre con el segmento de edad a partir de los 65 años. Hay 348 búsquedas de mayores entre los 2645 adultos que están siendo buscados a día de hoy.

El Ministro del Interior ha vuelto a plantear la necesidad de redactar y aprobar un Estatuto del Desaparecido que ayude y coordine a todas las partes implicadas en una búsqueda en cualquier punto de España. Poder verificar, por ejemplo, que si en una provincia se busca a un ciudadano y hay unos restos sin identificar en otro punto del país se puedan cotejar rápidamente ambas identidades.

La última queja de Isidro Molina va dirigida a la discriminación injusta que sufren algunas familias: unas víctimas son mediáticas y otras no. Estas últimas raramente tienen un hueco en los medios de comunicación. “He andado por el centro de Córdoba mil veces, -recuerda el progenitor de Paco- he preguntado en la estación de autobuses la última vez que fue visto. Aquí en Madrid también he venido a preguntar. Buscando a alguien que lo pueda conocer”. Y todo esto lo hace el padre sin ayuda de nadie en un intento por que el caso no muera.

La inspectora de Policía Laura López Carballo, del Centro Nacional de Desaparecidos, cuenta a COPE que “las dos primeras semanas son clave. En ellas se ha resuelto el 74% de los casos. Entre los días 15 y 30 de la desaparición es también importante la tasa de resolución.

Cinco años después, a Paco Molina lo buscan desde este lunes con la ayuda de pasquines con su imagen en 3000 cajeros de España. Es la última esperanza a la que se agarra su padre como a un clavo ardiendo. En casa su habitación sigue intacta: “Eso no se toca. La comparte con su hermano pero él tiene su cajon y sus cosas, para que cuando vuelva ahí tiene su casa”.