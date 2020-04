La irónica indirecta de Girauta a Ada Colau por salir en defensa de Jorge Javier Vázquez

El presentador de 'Sálvame', Jorge Javier Vázquez, se ha convertido en el centro de atención de las redes sociales en las últimas horas por su viral discurso en el programa del pasado lunes. El presentador de Telecinco se enfrentaba de forma directa a uno de sus colaboradores más veteranos, Antonio Montero, por la opinión de este sobre una información relacionada con el periodista, Alfonso Merlos.

Montero quiso defender a su compañero de profesión porque según su criterio estaba siendo atacado por asuntos ideológicos: "¿Qué no podemos hacer si tenemos a Pablo Iglesias con un chalet...? ¿La derecha no podemos poner los cuernos? Si tenemos un presidente del Gobierno que dice una cosa y luego hace lo que le da la gana".

Estabas palabras encendieron al presentador que no quiso pasar por alto las palabras de su compañero, señalando que estaba muy cansado de que todos los problemas se lo llevaran al campo político: "Estoy hasta las narices de que se haga mal y salgáis y digáis 'este más'. ¿Qué tiene que ver aquí Pablo Iglesias? ¿Le ha puesto él a la tía? ¿O Irene Montero? ¿Y el chalet de Galapagar? No te voy a dejar hablar más para decir tonterías. Este programa es de rojos y maricones. Quien no lo quiera ver, que no lo vea. Declaración de principios, esto es este programa", unas palabras que se hicieron virales en las redes sociales y que provocaron cierto enfrentamiento entre las personas que no estaban a favor de las palabras de Jorge Javier Vázquez y los que no defienden esta postura.

�� «Este programa es de rojos y maricones».



Tremenda bronca en Sálvame entre JJV y Antonio Montero a cuenta Vox ▶️ pic.twitter.com/VT6XbnChV3 — La Guerra de los Medios (@GuerraDeMedios) April 27, 2020

En las redes sociales, han sido muchos los comentarios que han mostrado su punto de vista sobre las palabras del presentador de Telecinco, pero uno de los más llamativos ha sido el de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que públicamente ha defendido la postura de Jorge Javier Vázquez el pasado lunes en 'Sálvame': "Hacía tiempo que nadie le callaba la boca al fascismo en prime time y con tanto estilo. Gracias, Jorge Javier Vázquez". Como era de esperar, muchas personas han reaccionado a las palabras de la edil catalana, entre esos comentarios ha estado el de Juan Carlos Girauta, viejo conocido de los pasillos de Mediaset que ha querido responder a Colau de la siguiente manera: "Por fin la izquierda española encuentra un referente intelectual a su medida". Un mensaje que en 12 horas ha conseguido más de 12.800 'Me gusta' y casi 5.500 retuits.

Por fin la izquierda española encuentra un referente intelectual a su medida. https://t.co/VY6Xu3uDHY — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) April 27, 2020

Juan Carlos Girauta, un viejo conocido de las tertulias políticas de Mediaset.

El que fuera diputado de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados estuvo en el punto de mira de la opinión pública hace varios meses al estar presente en el programa de Cuatro presentador por Risto Mejide, 'Todo es mentira', donde asistía como colaborador habitual. Un tensa bronca con el presentador de Mediaset provocó que tuviera que abandonar el plató por su desencuentro con la opinión de Risto Mejide sobre un tema de actualidad. Ahora, varios meses después, Girauta vuelve a comentar la actualidad televisiva de nuestro país en esa indirecta a la alcaldesa de Barcelona publicada en su cuenta de Twitter.