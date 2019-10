Irene Montero se queda K.O por esta pregunta en laSexta sobre Íñigo Errejón

La portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero , ha concedido una entrevista al programa 'laSexta Noche' donde ha sido preguntado por la irrupción en el tablero político nacional de 'Más País', el partido de Íñigo Errejón que se presentará por primera vez a unos comicios nacionales.

Ante un posible acuerdo tras la noche electoral del domingo 10 de noviembre con el que fuera uno de los fundadores de Podemos , la número dos de la formación morada ha asegurado que estaría dispuesta a negociar: "Me he sentado con gente que está dispuesta a recortar, con partido que han robado. ¿Cómo no voy a negociar con Errejón. Esto no es un culebrón, es política".

Los meses posteriores a las elecciones nacionales del 28 de abril han demostrado que Unidas Podemos no va a apoyar un Gobierno del PSOE o de cualquier formación política si no consiguen los acuerdos que pretenden desde la formación morada.

En este sentido, y pocos minutos después de que la primera sesión de investidura de Pedro Sánchez no saliera adelante, diferentes expertos empezaron a nombrar a Íñigo Errejón como un posible candidato para enfrentarse con Iglesias por el voto de izquierdas y así conseguir un resultado que favoreciera a Pedro Sánchez y presionase a Iglesias en unas hipotéticas negociaciones después del 10 de noviembre.

Sobre todos estos asuntos fue preguntado Montero en laSexta , pero uno de los momentos más curiosos fue cuando el periodista Jesús Cintora le preguntó si podía destacar alguna virtud de Errejón, cuestión que la portavoz de la formación morada respondió de la siguiente manera: "Es el candidato del partido de Íñigo Errejón".

Con el transcurso de la entrevista, hubo un detalle que llamó la atención del presentador y conductor del programa, Iñaki López, que preguntó a Montero el motivo por el que 'pasaba' de nombrar con sus siglas a la formación de Errejón. En ese momento Montero, puso cara de sorprendida y se quedó sin palabras, pero los hechos ya la habían dejado retratada.