Los "crímenes" de los que Santiago Abascal y Vox acusan al PSOE y su "historia criminal"

El líder de Vox, Santiago Abascal, pronunció su discurso más duro sobre el PSOE, al que acusó de tener una "historia criminal", con unas duras palabras en las que mezcla el pasado más remoto del partido con la historia de los últimos años.

"A ese PSOE le decimos que en Vox no hay asesinos, no hay secuestradores, no hay corruptos y no hay maltratadores de mujeres, como hacen ellos que los ponen de presidentes. Y le decimos esto al PSOE. El único partido de los que se presenta que tiene las mismas siglas que hace un siglo. Y claro, cuando uno no cambia de siglas tiene una historia. Y la historia del PSOE es una historia criminal desde su fundador Pablo Iglesias amenazando en el Parlamento de muerte a la oposición, con el Golpe de Estado contra la República en el año 34, con el pucherazo de las elecciones en 1936, con el asesinato del líder de la oposición a manos de la escolta socialista. Pero no hemos terminado. Con el robo del oro del Banco de España, que se lo llevaron a Moscú. Con la petición de amnistía para los terroristas en los primeros años de democracia. Amnistía y autodeterminación. Pasaron de pedir la amnistía para las terroristas a practicar el terrorismo de Estado que deslegitimó a la lucha antiterrorista. A nuestros policías y guardias civiles. Y en los últimos años, el PSOE ha sumado a esa historia criminal, la corrupción, el latrocinio, los ERE, la legalización de las marcas políticas de ETA, el pacto con los golpistas para dar una moción de censura. Esa es la historia del Partido Socialista".