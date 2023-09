Investigan a un asesor del Gobierno ceutí por tener un carné falso de la Guardia Civil

La Guardia Civil investiga al asesor de Cultura del Gobierno de Ceuta, Eduardo Ayala, por un presunto delito de falsedad documental al estar en posesión de un carné falso del instituto armado.

Según los datos que ha recabado EFE de fuentes policiales, Eduardo Ayala está siendo investigado por un presunto delito de falsedad en documento público al ser una tarjeta oficial.

La investigación se ha abierto a raíz de que el instituto armado recibiera unas pertenencias que habían sido extraviadas y entre las cuales se ha hallado un carné como el que utilizan los agentes de la Guardia Civil pero con el nombre y la fotografía de Eduardo Ayala.

Las fuentes han asegurado que Ayala no está detenido, sino investigado, y que deberá declarar al respecto y aclarar por qué tenía dicha tarjeta, si bien se ha especificado que no habría delito alguno si se constata que no la ha utilizado.

El Gobierno de Ceuta, preguntado por EFE, ha asegurado que "de momento" no hará ninguna valoración al respecto.

Eduardo Ayala ocupó el puesto número 12 en la lista con la que el PP concurrió a las últimas elecciones autonómicas, si bien no obtuvo acta de diputado ya que su partido consiguió nueve escaños.

No obstante, el presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas (PP), lo nombró asesor delegado de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.