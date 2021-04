Interceptada una carta dirigida al expresidente Zapatero con dos balas

Detectada una nueva carta dirigida a un político en plena campaña electoral de las elecciones a la Asamblea de la Comunidad de Madrid. La nueva misiva ha sido localizada en el centro automatizado de Correos en Vallecas - por donde pasa prácticamente todo el correo de la capital-y en su interior había dos cartuchos y una carta dirigida al ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, según han informado fuentes del Ministerio del Interior.

Como en anteriores ocasiones desde que se inició la campaña electoral a la Comunidad de Madrid, los hechos han sido ya puestos en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Zapatero se convierte así en el último político que recibe este tipo de amenazas, despues de que anoche fuera detectada otra carta con dos balas contra la presidenta en funciones de Madrid y candidata por el PP para el 4 de mayo, Isabel Díaz Ayuso.

La carta contra Ayuso se encontraba en una sucursal de Correos en Sant Cugat del Vallés (Barcelona). La noticia saltaba cuando la candidata popular se encontraba en TRECE TV para ser entrevistada en El Cascabel.

Isabel Díaz Ayuso restarba importancia al hechoo y señalaba que estos actos deben ser afrontados con serenidad. "Me he enterado por la prensa, antes de entrar en la entrevista. He estado hablando con Pablo Casado, sé que el equipo del ministro del Interior me ha intentado localizar, después hablaré con él. Estas cosas hay que afrontarlas con serenidad y dándoles ninguna importancia. Quienes hacen estas cosas buscan su minuto de gloria y que hablemos de ello, y no les voy a dar el gusto" explicaba.





?? "Me he enterado por la prensa, antes de entrar en la entrevista. Sé que el equipo del ministro del Interior me ha intentado localizar. Estas cosas hay que afrontarlas con serenidad y dándoles ninguna importancia".



?? @IdiazAyuso (@ppmadrid), en #ElCascabel27Apic.twitter.com/21G7TquFrz — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) April 27, 2021





En las últimas horas también se ha detectado una nueva carta dirigida a la Dirección General de la Guardia Civil, institución que encabeza María Gámez, que ya recibió otra amenaza de estas características la semana pasada.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se encuentran ya investigando estos hechos, como hicieron la semana pasada con sendas cartas remitidas a la directora de la Guardia Civil, al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al líder de Unidas Podemos y candidato en las elecciones madrileñas, Pablo Iglesias.

Estas cartas propiciaron que Correos abriera una investigación, solicitando la "retirada inmediata" del servicio del vigilante de seguridad del centro de tratamiento de Vallecas que no detectó en el escáner los tres sobres con municiones en su interior.

Posteriormente, la ministra de Industria, Reyes Maroto, recibió en la sede de este ministerio otro sobre con una navaja en su interior, por el que se ha identificado a su remitente, un vecino de El Escorial (Madrid) con un problema de salud mental que ha enviado otras cartas amenazantes, entre otros, a la Embajada de Turquía.