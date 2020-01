El inesperado piropo de Antonio Maestre a José María Aznar: "Brillante"

El periodista Antonio Maestre es una de las figuras más polémicas de las que actualmente pueblan la fauna televisiva. Comentarista político habitual del canal de Atresmedia, laSexta, ha estado en el programa que dirige Antonio García Ferreras, valorando la actualidad relativa a Vox y al encuentro que han mantenido este martes Pablo Casado con el expresidente del PP y del Gobierno, José María Aznar. En 'Al Rojo Vivo', Ferreras ha querido destacar un consejo que Aznar ha dado a Casado, el cual ha valorado positivamente (y para sorpresa de muchos) Antonio Maestre.

En el marco de una conversación organizada por la Universidad Francisco de Vitoria, José María Aznar ha estado charlando con el actual líder 'popular'. En un momento dado, Aznar ha querido opinar sobre cómo debería ser la relación del PP con Vox, el partido liderado por Santiago Abascal. En concreto, el expresidente ha dicho: "Pablo tiene que confrontar con el Gobierno como si Vox no existiera y tiene que confrontar con Vox como si el Gobierno no existiera".

El consejo de Aznar ha causado cierto revuelo y desde 'Al Rojo Vivo', lo han valorado de distintas maneras. Aunque quizá una de las más sorprendentes haya sido la opinión del siempre polémico y de marcado perfil de izquierdas

Ante la pregunta de Ferreras, Maestre ha asegurado que le parecía "brillante, sinceramente". "Me parece brillante", insistía entre risas, "porque además es un consejo, muy claro, muy evidente". "Obviamente tiene que confrontrar al Gobierno porque es la oposición pero sin dejarse influir de la manera en que lo hace por Vox", argumentaba Maestre.

A pesar del halago dirigido a Aznar, aprovechaba la situación para cargar contra Pablo Casado, sobre el que aseguraba lo siguiente: "El problema es que para que eso suceda Pablo Casado necesita liderazgo, tener seguridad, tener una consciencia propia del rumbo que tiene que seguir y carece de esas tres cosas". "Pablo Casado no tiene la altura de estadista como para saber manejar un discurso propio", arremetía finalmente.

[LA INTERVENCIÓN DE MAESTRE SE PUEDE VER A PARTIR DEL MINUTO 2:35:43]

La sorpresa del halago hacia la figura de José María Aznar por parte de Antonio Maestre ha sido tal, que hasta algún usuario en las redes se ha hecho eco de ello.

@AntonioMaestre se te olvida mencionar sobre @pablocasado_ y el consejo de Aznar, que no tiene mayoría donde gobierna y no puede obviar a @vox_es. En mi pueblo se llama a eso, tenerlo cogido por los huevos. Asi que de consejo brillante nada. Eso es no mojarse, él sería peor.