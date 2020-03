El PP indignado contra el ninguneo de Sánchez

El PP se muestra indignado con la actitud de Pedro Sánchez, que está exigiendo su lealtad durante toda esta crisis, sin comunicarles en ningún momento las medidas que va a ir adoptando, según han contado a COPE. El último ejemplo se daba ayer mismo: el presidente del Gobierno comparecía en Moncloa a media tarde, para anunciar que hoy el Consejo de Ministros aprobaría el cese de toda actividad económica no esencial, pero no tuvo la deferencia de llamar a Pablo Casado, cuyos votos necesitará probablemente. Tampoco lo hizo cuando iba a decretar el estado de alarma.

En toda esta crisis solo ha habido dos conversaciones telefónicas entre ambos, cuando su interlocución, apuntan, debería ser constante. Y es que el modo de actuar del Ejecutivo es siempre el mismo: adelantan medidas, no las comunican al PP, pero, eso sí, exigen después lealtad y unidad para sacarlas adelante en el Congreso. En Génova recuerdan que ellos están bastante más a la altura que muchos de los socios del Gobierno, que no están respaldando a Sánchez. De hecho, la prórroga del estado de alarma salió adelante, entre otros, con los votos de PP, Vox y Ciudadanos, pero no con los de Esquerra, JxCat o Bildu, que se abstuvieron.

El presidente del Gobierno, Pedro SánchezPool

En esta ocasión, pues, quieren ver esas medidas antes de decidir si las apoyan o no, aunque dirigentes populares como el presidente murciano, Fernando López Miras, o el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida habían pedido ya que se adoptaran decisiones similares o parecidas.

En el PP no acaban de entender tampoco la falta de reflejos de Pedro Sánchez, que está demostrando, dicen, que va siempre por detrás del virus y de la Comunidades Autonomas, y para muestra un botón: el pasado miércoles el propio presidente del Gobierno votaba en contra de diversas propuestas de varios grupos que le exigían, precisamente lo que hoy va a aprobar el Consejo de Ministros.