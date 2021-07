La incidencia disparada pone en jaque la llegada de turistas extranjeros en verano

La subida de casos que se ha producido en la última semana en todo el territorio español, no preocupa solamente a las autoridades nacionales. En los últimos días, varios medios internacionales han comenzado a señalar el aumento de casos de covid-19 que se ha producido en nuestro país y se empiezan a preguntar si será seguro viajar a España este verano.

La incidencia acumulada ha ascendido a 252 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, con una preocupante tasa de infección entre los jóvenes de entre 12 y 29 años, que son el único grupo poblacional que queda por vacunar; y cuya tasa es hasta 20 veces más alta que entre los mayores de 70 años.

Estos datos pueden truncar los planes del gobierno para que a final de año hayan llegado a España hasta 37 millones de turistas, según las previsiones que maneja el ejecutivo.

En lo que va de año nuestro país ha recibido 3,2 millones de viajeros, lo que supondría que desde julio hasta diciembre deberían visitar nuestro país una media de más de cinco millones de turistas al mes para cumplir las expectativas que ha marcado el ministerio de Reyes Maroto.

Para alcanzar esta cifra no ayudan las noticias que desde el resto de Europa se están lanzando sobre la situación epidemiológica de nuestro país. El prestigioso diario británico, Financial Times, uno de los más influyentes de la prensa europea, informa de la dramática subida de casos en España a través de una investigación propia, donde afirman que el 30% de los nuevos casos de nuestro país provienen de la variante Delta, también conocida como india, que está arrasando el Reino Unido.

"La trayectoria de España está alcanzando los niveles de infección de Reino Unido, con ambos países apostando por que la subida de casos entre los jóvenes y la población no vacunada, no causará graves problemas entre los más ancianos y los grupos más vulnerables", informa el Financial Times.

En Francia, los dos principales diarios nacionales, 'Le Figaro' y 'Le Monde', destacan la vertiginosa subida de casos experimentada en España sobretodo entre los más jóvenes, y se mantienen prudentes y a la espera de la evolución de los datos en las próximas semanas.



"Todavía no es necesario anular las vacaciones en España", así responde a las preguntas de los periodistas de 'Le Figaro' Emmanuel Llop, abogado especialista en derecho turístico en Francia. En la entrevista, el letrado destaca que hay que estar pendiente de las informaciones diarias por si el gobierno francés decidiese restringir los viajes o exigir un motivo imperioso para viajar a España.

Destacando la situación de Cataluña, por su proximidad con el país galo, el entrevistado apunta que "podríamos retrasar nuestro viaje a la región catalana si tenemos previsto viajar el próximo fin de semana, pero si hemos fijado un viaje para agosto no es todavía necesario anular nuestras vacaciones", incide Emmanuel Llop.

Por parte de 'Le Monde', se centran en la situación en Cataluña señalando la incidencia entre los jóvenes en la ciudad de Barcelona, que asciende a los 2.000 casos por cada 100.000 habitantes. "Las reuniones de los jóvenes, no vacunados, deseosos de fiesta, son la principal causa" señalan a la vez que explican la vuelta de limitaciones al ocio nocturno, "las discotecas catalanas han estado abiertas solamente tres semanas", inciden en el diario más relevante de Francia.

Así pues, las noticias provenientes del continente no son nada halagüeñas, considerando además que el pasado viernes la Unión Europea clasificó a España con el color rojo, lo que significa que los viajes al país están desaconsejados.

Además, Alemania ha incluido a Cantabria y Cataluña en su lista de destinos a los que desaconseja viajar en las próximas semanas por considerarlas zonas de riesgo. Por su parte, Reino Unido a partir del día 19 de julio, fecha que han fijado como fin de las restricciones, permitirá la entrada de personas que tengan la pauta completa desde España sin necesidad de realizar cuarentena, algo que a día de hoy todavía afecta a los viajeros que decidan ir a Gran Bretaña desde nuestro país.

