La improvisación del Gobierno con el desconfinamiento de menores marca la mañana política de COPE

1.- Herrera, sobre la rectificación del Gobierno con los niños: "¿En qué manos estamos?"

Los niños y adolescentes de hasta 14 años podrán salir a dar paseos cortos o a realizar recados como ir a la compra o al banco, siempre acompañados por un adulto, a partir del domingo 26. El Gobierno rectificó este martes a la tarde la medida aprobada por la mañana de que solo se permitiría a los menores ir a hacer recados acompañados de sus progenitores tras el aluvión de críticas de padres, médicos y partidos de la oposición. Por eso, Herrera se ha preguntado "¿en qué manos estamos?"

Audio

"¿Cómo vamos a confiar en que saben lo que hacen? ¿Ustedes se acuerdan de lo que dijo Sánchez cuando la crisis del ébola? Yo se lo voy a recordar: 'Desamparo, desvergüenza, descoordinación, desinformación, desgobierno'. ¿Qué se diria él de sí mismo si aplicara esa misma norma?", se ha preguntado el comunicador.

2.- El devastador resumen de Herrera sobre la gestión del coronavirus por parte del Gobierno: "Es un esperpento"

En su monólogo, Herrera también ha comentado el "esperpento" de la gestión de la crisis del coronavirus por parte del Gobierno. "Eso de que todos estamos igual y que lo que estamos haciendo mejor que nadie, ese cuento chino, se acabó. Era de esperar que el Gobierno sintiera la presión de ver cómo los españoles empiezan a impacientarse porque llevan 39 días en arresto domiciliario mientras otros países empiezan a respirar. El Ejecutivo se está empezando a poner nervioso y ayer lo demostró en el asunto de los niños", ha señalado Herrera en referencia a los vaivenes del Gobierno a la hora de anunciar medidas para que los menores puedan salir de casa.

Audio

3.- Luis del Val: “El Gobierno, como no tiene planes, puede cambiar de planes cuando quiera”

Por su parte, Luis del Val ha criticado la improvisación del Ejecutivo al gestionar la crisis. El Gobierno, como no tiene planes, puede cambiar de planes cuando quiera, con la ventaja de que no traiciona nada, porque no había ningún plan, ha resumido.

Audio

4.- Sánchez fija en la segunda mitad de mayo "el horizonte de desescalada"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha augurado una lenta y gradual desescalada, que ha fijado a partir de la segunda mitad de mayo, de las medidas adoptadas para hacer frente al coronavirus, un proceso que ha subrayado que hay que afrontar evitando pasos en falso.

Sánchez, en su comparecencia este miércoles ante el pleno del Congreso para pedir el aval de la cámara a una nueva prórroga de quince días del estado de alarma, ha aprovechado para pedir que los pactos de reconstrucción que está impulsando en el ámbito nacional se trasladen también a comunidades y ayuntamientos "gobierne quien gobierne".

5.- Casado acusa a Sánchez de "incompetencia" y le urge a pedir disculpas pero el PP le apoyará en la prórroga

El presidente del PP, Pablo Casado, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "incompetencia", "ineficacia" e "imprevisión" en la crisis del coronavirus y le ha emplazado a pedir "disculpas" por los "errores" en su gestión. Sin embargo, pese a estas críticas ha anunciado que el Grupo Popular apoyará la prórroga del estado de alarma, pero exigiendo a Sánchez que cumpla ahora "con su parte".