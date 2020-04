El devastador resumen de Herrera sobre la gestión del coronavirus por parte del Gobierno: "Es un esperpento"

Carlos Herrera ha querido comenzar hoy su monólogo de las seis de la mañana recordando a su amigo el periodista José María Calleja, fallecido este martes: "En esta profesión nos conocemos todos y yo tenía el honor de ser su buen amigo. Era un fervoroso polemista, era un valiente cuando tuvo que ser valiente, en los años difíciles contra ETA, era un opositor intelectualmente muy claro del nacionalismo, en cualquiera de sus versiones. Y, además, era un tipo muy divertido. He pasado ratos inolvidables con él. Que la tierra te sea leve, querido compañero, querido amigo, de todo corazón".

Tras esta introducción, Herrera ha comentado el "esperpento" de la gestión de la crisis del coronavirus por parte del Gobierno. "Eso de que todos estamos igual y que lo que estamos haciendo mejor que nadie, ese cuento chino, se acabó. Era de esperar que el Gobierno sintiera la presión de ver cómo los españoles empiezan a impacientarse porque llevan 39 días en arresto domiciliario mientras otros países empiezan a respirar. El Ejecutivo se está empezando a poner nervioso y ayer lo demostró en el asunto de los niños", ha señalado Herrera en referencia a los vaivenes del Gobierno a la hora de anunciar medidas para que los menores puedan salir de casa.

"Se sintieron obligados a tener un gestito para que no se diga. Todo sin haber hecho las pruebas necesarias y sin haber iniciado el estudio sobre la seroprevalencia", ha denunciado el comunicador de COPE. Además, Herrera ha señalado que, "si los niños necesitan aire fresco, meterlos en un supermercado no tiene sentido. Es surrealista querer meter a los niños precisamente en los principales focos de peligro de contagio. ¿Quién tomó esa decisión?".

Por último, Herrera ha resumido el estado actual de la crisis: "Seguimos teniendo 430 muertos en 24 horas y lo peor es que el Gobierno va tarde en los deberes: no han comenzado el estudio de seroprevalencia, que debe trazar el mapa de cuánta gente inmune hay en España, Sanidad no retiró las mascarillas defectuosas hasta cinco días después (¡cinco días!) de darse cuenta, y luego los tests defectuosos con esos proveedores que vaya usted a saber quiénes son porque el Portal de Transparencia está cerrado. Mascarillas defectuosas; los tests, a la espera; hospitales, sin respiradores; sanitarios, sin protección; funerarias, sin protocolo; cadáveres, sin autopsias; los muertos, sin nombre. Somos líderes en fallecimientos por habitante y somos los últimos en abordar un plan de descompresión. Censuran las preguntas que no les convienen y se inventan seguidores en redes sociales a bulto".

Los paseos de los niños condicionarán el debate para autorizar otra prórroga

La rectificación del Gobierno para permitir que los niños puedan salir a dar paseos junto a un adulto marcará el debate para la autorización de una nueva prórroga, la tercera, del estado de alarma, ya que la mayoría de los grupos de la oposición se muestran críticos con la gestión.

El Consejo de Ministros acordó este martes el envío al Congreso del texto con el que pide ampliar la alarma hasta el 10 de mayo.

En él aparece el punto más controvertido: los menores de 14 años podrán durante este tiempo salir a la calle junto a uno de sus progenitores, pero siempre y cuando sea para acompañarles a hacer la compra en una superficie de alimentación o para ir a una oficina bancaria.