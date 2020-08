Las impactantes imágenes con las que JUPOL denuncia una nueva fuga de inmigrantes en cuarentena en Albacete

A mediados del pasado mes de julio un centenar de inmigrantes fueron ya noticia, por los altercados que protagonizaron en el Paseo de Circunvalación de Albacete, tras saltarse el confinamiento que se había impuesto en el asentamiento irregular que estos temporeros ocupaban en la carretera de Peñas, al detectarse varios casos de contagiados por Covid-19.

El Ayuntamiento decidió entonces clausurar dicho asentamiento ilegal y trasladó a los 230 inmigrantes que se encontraban en la Intitución Ferial de Albacete, el IFAB, para que pasaran allí la cuarentena. Pero, tras 15 días de confinamiento en el IFAB, los ánimos están muy caldeados entre los más de dos centenares de inmigrantes que permanecen confinados allí.

Nueva fuga de inmigrantes en cuarentena en Albacete

Tan caldeados que, a primera hora de hoy miércoles varios de estos inmigrantes han escapado tras comenzar a registrarse incidentes en el interior del IFAB, lo que ha hecho necesario la actuación de la Policía Nacional para apaciguar los ánimos y evitar nuevas fugas de personas allí confinadas, algunas de ellas positivos por Covid-19, según han informado las propias fuentes policiales.

Las imágenes son impactantes. Dos centenares de inmigrantes intentando romper el cordón policial. Algunos de ellos lo han conseguido.

Mientras, desde el sindicato líder de la policía JUPOL se ha denunciado, a través de su perfil de Twitter oficial, lo que consideran una “situación insostenible” para “los compañeros desplegados en Albacete, fundamentalmente UIP, ante una nueva fuga de inmigrantes en cuarentena, algunos contagiados de Covid-19”.

��Desde JUPOL enviamos TODO nuestro APOYO a los COMPAÑEROS desplegados en #Albacete, fundamentalmente #UIP, ante una nueva fuga de inmigrantes en cuarentena, algunos contagiados de #COVID19.



⚠️SITUACIÓN INSOSTENIBLE.



ℹ️@Jupol_Albacete



��@CMM_noticiaspic.twitter.com/G389OTFjlP — JUPOL (@JupolNacional) August 5, 2020

Mientras, desde el Colectivo de Apoyo al Inmigrante (Acaim) en Albacete, su portavoz Cheikhou Cisse, ha justificado los hechos señalando que "están nerviosos porque no tienen información, llevan aquí ya dos semanas, muchos han dado negativo en las pruebas hasta tres veces y no entienden por qué no pueden ir a trabajar".

Cisse ha indicado que "llevan dos semanas sin trabajar y sin dinero, y no saben dónde podrán ir al salir, ni cuándo podrán salir", pues el asentamiento irregular que ocupaban está clausurado.

