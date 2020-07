Imágenes del día: David Cantero se une a la moda de Mario Casas y Casillas vuelve a pisar un terreno de juego

El mundo del fútbol continúa centrando una gran parte de las publicaciones en redes sociales de los últimos días, tras conocerse el campeón de La Liga 2019/2020 en España. Así, Zinedine Zidane ha publicado una fotografía en la que con un escueto mensaje celebra el título liguero número 34 para los merengues. A varios cientos de kilómetros, otro gran madridista, Iker Casillas, actualmente en el cuerpo técnico del Oporto, celebró el título liguero del club portugués y lo hizo bajando al césped del estadio luso casi 15 meses después del infarto que le retiró de la práctica deportiva.

Por otra parte, el popular presentador de los servicios informativos de Telecinco, David Cantero, ha hecho un especial llamamiento a la población en estos tiempos tan complicados que nos están tocando vivir a consecuencia de la pandemia del coronavirus, al que todos debemos atender. Mientras el presidente de la Junta de Andalucía se ha realizado un paseo muy especial por su ciudad natal, Málaga, no apto para claustrofóbicos.

Sergio Dalma, ante la falta de concierto que está habiendo a consecuencia del coronavirus, está aprovechando para dedicar su tiempo libre a otras cuestiones con las que reconoce que encuentra la paz. Y los seguidores de Blanca Suarez se han quedado de piedras tras ver la espectacular fotografía que ha compartido y que es como le gustaría pasear a su mascota todos los días. Increíble.

No podía faltar el toque de humor, en esta ocasión de la mano de uno de los grandes de éste género en nuestro país, Millán Salcedo, quien nos desvela a que dos conocidísimos actores de Hollywood dobló en su juventud.

El importante mensaje a la ciudadanía de David Cantero

El popular periodista, David Cantero, presentador de los servicios informativos de Telecinco desde hace años, nos ha mostrado en redes sociales su imagen más informal tras dar un paseo en moto, sumándose así a los posados estilo Mario Casas en “A tres metros sobre el cielo”. Cantero ha aprovechado la oportunidad para hacer un llamamiento a la ciudadanía en estos momentos de especial importancia en todo lo referente a la prevención para evitar que el coronavirus continúe propagándose. “No volvamos atrás, no regresemos al confinamiento y a la falta de libertad, seamos absolutamente responsables y prudentes”, ha pedido el periodista.

Juanma Moreno y su paseo bajo tierra

Es, sin duda alguna, uno de los proyectos más importantes para la capital de la Costa del Sol. Las obras del metro de Málaga continúan a muy buen ritmo, con el impulso de la Junta de Andalucía presidida por Juanma Moreno, quien ha paseado junto a otros miembros del Ejecutivo andaluz y de responsables de las obras por uno de los túneles. Un paseo no apto para claustrofóbicos y donde el presidente de Andalucía ha recordado que éste “es uno de nuestros grandes compromisos”, al tiempo que ha vuelto a recordar que “seguiremos reforzando el transporte sostenible y la imagen de la ciudad”.

El mensaje de Zidane tras hacer al Real Madrid campeón de Liga

La resaca que ha dejado la penúltima jornada liguera, celebrada este pasado jueves, y donde el Real Madrid se ha proclamado campeón en la competición casera, la trigésimo cuarta de su historia, continúa reflejándose en redes sociales a través de sus protagonistas. Uno de los principales artífices de la gesta merengue, Zinedine Zidane, fiel a su línea de humildad y en consonancia con su tímida personalidad, ha dejado un mensaje escueto pero que lo dice todo: “Campeones La Liga 2019/2020. ¡HALA MADRID!”.

Sergio Dalma y las cosas con las que alcanza la paz interior

El conocido cantante Sergio Dalma está aprovechando estos días del estío, y ante la situación de casi parálisis del mundo de la música a causa de la pandemia del coronavirus, para dedicar su tiempo libre a otras aficiones que le están viniendo estupendamente a tenor de sus palabras. “Leer, pasear, reencontrarte contigo mismo, conectar con la tierra. Sencillas cosas que mí me dan paz”, ha reconocido en redes sociales a sus muchos seguidores.

Millán Salcedo, doble de dos de los grandes de Hollywood

El humorista español Milán Salcedo, durante muchos años integrante junto a Josema Yuste, del dúo humorístico ‘Martes y Trece’ ha compartido en redes sociales un simpático vídeo donde sigue dejando muestras de ese particular humor que siempre le caracterizó. En él, desvela a los dos grandes actores de Hollywood de los que fue doble en su juventud.ç

Blanca Suarez nos desvela cómo le gustaría ir a pasear a su mascota

La popular actriz española Blanca Suárez, popularmente conocida por sus papeles en las series de televisión ‘El internado’, ‘El barco’ y, especialmente, por su interpretación de ‘Lidia’ en ‘Las chicas del cable’, ha compartido con todos su seguidores en redes una espectacular fotografía primer plano de su cara, maquillada por Valero Rioja. Tras ver el espectacular resultado, la actriz no ha dudado en señalar que “¿por qué no me maquillaré así para ir a pasear a pistacho?”, su mascota.

Casillas volvió a pisar el césped del estadio del Oporto 15 meses después de su infarto

Y mientras el Real Madrid conseguía proclamarse campeón de La Liga en España, a varios cientos de kilómetros de la capital española, en Oporto, uno de los grandes jugadores de la historia merengue, Iker Casilla, pisaba el césped del Oporto 14 meses y medio después de aquel 1 de mayo en el que un infarto de miocardio detuvo por completo su carrera como futbolista. Una imagen tremendamente significativa.

