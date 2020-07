Imágenes del día: el duro entrenamiento de Cepeda y el nuevo peinado de Sara Carbonero

El ecuador de la semana nos llega con muchas novedades en nuestras redes sociales. En las últimas horas hemos podido comprobar cómo el cantante y compositor Luis Cepeda sigue sus entrenamientos para estar siempre a tono gracias a una fotografía que ha subido sin camiseta pegándole a un saco de boxeo en el que se le ven unos abdominales muy marcados. No sabemos si el objetivo del gallego es ponerse tan musculoso como el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, quien ha subido una instantánea a su perfil de Instagram en la que se puede comprobar que el futbolista está en uno de sus mejores momentos físicos. Con sus tatuajes siempre presentes.

En una situación dulce también se encuentran Kiko Jimenez y Sofía Suescun, los dos colaboradores de diferentes realities de Mediaset han compartido su amor a sus seguidores con un beso en lo que parecer ser una playa. No sabemos si Pablo Alborán también se estará enamorando de otra persona: candidatos desde luergo que no le faltan. Tras haberse declarado homosexualidad, al cantante no le sobran pretendientes.

El amor de Kiko Jimenez y Sofía Suescun

La pareja más famosa de Mediaset continúa su verano con una idílica escapada en la que buscan fortalecer su amor tras varias polémica en los últimos meses. Y lo demustran con una instantánea desde la playa que ha robado los corazones de muchos.

El nuevo peinado de Sara Carbonero

La presentadora española pone su mejor cara, y peinado, a esta etapa tan dura que le ha tocado vivir. Sara Carbonero no pierde la sonrisa y marca tendencia en redes sociales con un peinado que seguro que lo vamos a ver replicado en muchas peluquerías urante este verano.

Sergio Ramos vive su mejor tiempo

El Real Madrid puede convertirse en el próximo campeón de Liga y su capitán está en forma para afrontar las dos últimas jornadas que le quedan al club blanco. Así lo demuestra la foto que ha subido a las redes sociales, en la que se le ve con una pantaloneta corta en uno de los habituales entrenamientos.

Carmen Lomana se despide de su pueblo

La empresaria y colaboradora de televisión Carmen Lomana se ha dejado ver por su casa de Celorio, Asturias, durante estos días con un vestido veraniego y alejado de sus habituales marcas exclusivas. Su estancia en uno de los pueblos que la vio crecer ha acabado por ahora y no sabemos dónde nos sorprenderá la colaboradora en las siguientes jornadas.

José María Manzares viaja a Latinoamérica

Este verano los aficionados del sector taurino no van a tener oportunidad de ver a sus maestreos en el ruedo, o no al menos como antes. José María Manzanares ha aprovechado estos días para publicar sus mejores fotografías en diferentes plazas, en esta ocasión en una plaza de Lima, en Perú, donde los toreros españoles tienen mucha costumbre de acudir.

La exótica foto de Pablo Alborán

Todavía no hay noticias de que tenga nueva pareja, pero por candidatos no le faltarán. Desde que Pablo Alborán anunicase por redes su homosexualidad, sólo se ha sabido que mantuvo una relación sentimental con el bailarín Giuseppe di Bella pero no sabemos hasta cuándo estará soltero uno de los nombres de este año. Mientras el cantante nos conquista con sus mejores sonrisas.

Cepeda sube la temperatura desde el rin

No. Cepeda no ha dejado de hacer lo mejor sabe, que es cantar, pero para aguantar el canto y el baile un cantante necesita estar en forma, y eso bien lo sabe el gallego. En esta ocasión se ha dejado ver por redes sociales golpeando a un saco de boxeo que ha conseguido subir la temperatura de todos sus seguidores.

