Iker Jiménez, en COPE: "La desescalada se hizo rápido y nadie estuvo a la altura"

Quedamos con Iker Jiménez por Zoom. Su apretada agenda nos impide acordar una entrevista presencial, pero sentimos igualmente su cercanía y su gran poder de comunicación. Le gusta su trabajo, disfruta con ello y aprovechamos para recordar algunos de sus grandes momentos televisivos en este tiempo de pandemia. Con él, hemos traído de vuelta su última entrevista en COPE. Iker hablaba en ‘Tiempo de Juego’ con Paco González, en pleno estado de alarma.

Una entrevista a la que le tiene mucho cariño, dado el aprecio mutuo que se tienen ambos comunicadores. Le preguntamos qué ha cambiado respecto a esas palabras que compartía en la radio con nuestros compañeros de Deportes. Entre otras cuestiones, aseguraba en antena (y en pleno confinamiento) que “le daba miedo decir lo que pensaba por si iba detenido”. Pero lo cierto es que jamás se ha cortado en decir lo que piensa. Una de las virtudes que tiene Iker es que se expresa con la rotundidad que le dan los datos con los que trabaja.

El director de ‘Cuarto Milenio’ reitera lo que adelantaba en ‘Tiempo de Juego’: meses antes del “estallido” se hizo oídos sordos al virus, no era una gripe. El mensaje que trasladaba él no era el que se estaba dando. “Habíamos tenido meses de menospreciar al virus y de reírnos de las mascarillas”, aseguraba.

Hemos abordado muchas cuestiones en el rato que compartíamos con él. Resumimos algunas de ellas: Su gran conexión con los ‘Milenarios’ (las personas que le siguen a cada paso profesional que da) a través del Youtube y “La Estirpe de los Libres”, la situación de la covid-19, su gran pasión por Félix Rodríguez de la Fuente, o la vuelta a la vida que teníamos antes.

“EL PROBLEMA ES LA VISIÓN POLÍTICA DE LAS COSAS”

El periodista ha asegurado que la esfera política condiciona mucho (en el marco de la pandemia) y nos aseguraba no tener ni filias ni fobias políticas. “Utilizan el coronavirus como herramienta y cuando hay tanta gente que ha muerto…me molesta que no salgamos del ruido político”, afirmaba. Por ello, nos contaba que su discurso es el mismo.

Un ejemplo de esa batalla es Madrid. Jiménez cree que Madrid detenida es “un caos” pero los datos están ahí.

Él no se posiciona en este aspecto. Es más, prioriza en las personas. En el aumento de positivos, en el número de fallecidos. Para Iker Jiménez, eso es lo verdaderamente importante.

Sobre cómo se ha gestionado la pandemia, cree que han fallado algunas cosas: “Deberíamos copiar algunas cosas a los italianos: la desescalada se hizo muy rápido y nadie estuvo a la altura”, afirmaba.

EL ORIGEN DEL VIRUS: “VIENE DE UN VIRUS ZONÓTICO, DE UN MURCIÉLAGO MUY PARTICULAR”

Es un tema que Iker ha tratado durante meses. El origen del virus. Por el momento, es un gran misterio. Aunque él lo tiene claro: “Mi opinión puede cambiar, pero creo que viene de un virus zonótico, de un murciélago particular”.

Además, cree que en el laboratorio del que sale el SARS-CoV-2, hubo algo que falló. Unos protocolos que se rompen, un error, o una vigilancia que no se hace.

¿Un error programado, quizás? Otro misterio.

Jiménez ha tenido el coronavirus literalmente ante sus ojos. Es otra cosa que nos contaba, todavía impactado. En agosto, gracias al coronel Martín Otero, cumple ese objetivo. Y de primera mano ve cómo incide el virus a tejido de un pulmón humano. “Es increíble”.

‘LA ESTIRPE DE LOS LIBRES’ COMO FORMA DE CONEXIÓN CON SUS SEGUIDORES: “HE NACIDO PARA CONTAR COSAS”

Desde el sótano de su casa, toma una decisión. Por una decisión personal, decide dejar la televisión provisionalmente y se encuentra totalmente parado. No sabe qué hacer. Y esto era imposible. “No me puedo quedar con lo que sé, no puedo viendo lo que pasa. Vuelvo a ser el crío que era y como hobby, creo ‘La Estirpe de las Libres’”.

Una idea que hace que tenga millones de reproducciones y comentarios por sus palabras: “Nunca había tenido tanto eco”.

Con un móvil, el periodista siente más cerca que nunca a sus seguidores. Horas y horas de programa que recuerda con mucho cariño. Lo plantea como una idea de viajar con la gente y de sentirlos cerca. Ni el dinero ni la fama le mueven.

Además, aprovecha el titulo para hacerle un homenaje a su ídolo, a Félix Rodríguez de la Fuente: “Félix hablaba de ‘La estirpe de los libres’ refiriéndose al lobo y al lobo humano, al que no quería domesticarse del todo. Ahora que parece que las modas y la política nos intentan arrebañar… vi esa conexión y homenaje”, aseguraba.

UN MENSAJE DE CARIÑO Y AGRADECIMIENTO A COPE

El periodista ha querido agradecer cómo hemos difundido sus palabras en COPE: “Habéis ido divulgando lo que yo contaba, una de las emisoras que más me ha apoyado”.

Esto ha provocado que, junto con sus programas, su mensaje se haya ido trasladando a todo el mundo. Algo que le satisface porque lo que busca es dar la gente información interesante sobre el coronavirus, dada la situación tan complicada que atravesamos.

LA REAPERTURA DEL CASO FELIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE

Para Iker es una sensación agridulce, ya que supone remover a la familia. Pero periodísticamente, lo califica como un hecho interesante. Y es que el caso se ha reabierto gracias al programa especial que emitió ‘Cuarto Milenio’ de su figura.

Félix Rodríguez de la Fuente es su ejemplo a seguir: “A mi generación nos hizo saber que la televisión era otra cosa. Él hablaba del hombre y la tierra y un concepto que ahora empieza a verse”. Además, lo calificaba como una persona adelantada a su tiempo. Es su referente.

¿VOLVEREMOS A LA VIDA QUE TENÍAMOS ANTES DE LA PANDEMIA?

La respuesta es sí. Iker Jiménez es optimista. “Volveremos, el ser humano es fuerte y podrá con esto. La pena es la gente que se queda en el camino”.