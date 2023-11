Iglesias (PP Salamanca) pide que se retracten quienes dijeron "barbaridades" por el 'caso Primarias'

El expresidente del Partido Popular de Salamanca, Javier Iglesias, quien estaba al frente de la formación popular cuando surgió el 'caso Primarias', ha pedido que se retracten a quienes dijeron "barbaridades" sobre este asunto, una vez se ha cerrado definitivamente la causa abierta.

Tras el rechazo del recurso de apelación contra el archivo de este caso decretado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca el pasado mes de marzo, Iglesias ha reseñado a los medios que está "encantado" de que así haya sido.

"Yo estoy encantado de la vida, por mí y, como decíamos de pequeñitos, por todos mis compañeros, por el conjunto del Partido Popular", ha respondido a los medios de comunicación después de la presentación en La Salina del Circuito de Matanzas Populares, a la que ha acudido como presidente de la Diputación de Salamanca y en la que, posteriormente, ha atendido a la prensa.

"Creo que se ha hecho justicia, se ha tardado tiempo, pero las cosas están donde están", ha dicho Javier Iglesias antes de reseñar que le gustaría que "todos aquellos que dijeron lo que dijeron" que se retracten.

"Una persona no es valiente hasta que no lo demuestra, y yo les pediría valentía a aquellos líderes políticos que se atrevieron a decir incluso burradas del Partido Popular y de mi persona; y a mí me gustaría que se retractaran y que pidieran disculpas, no cumplirían con menos. Si no, para mí es un acto de cobardía", ha apostillado.