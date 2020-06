¿Que se esconde tras el aparente acercamiento de Sánchez al PP?

Mientras el presidente del Gobierno presumía este miércoles en el Congreso de tener el Gobierno "adecuado" para responder a la crisis social y económica derivada de la pandemia del coronavirus, la prensa de hoy entiende todo lo contrario; Sánchez tiene puestos sus ojos en el PP , aunque sea por pura necesidad, porque sabe que es lo que le reclaman quienes van a tutelar las cuentas españolas desde Bruselas.

En este sentido el diario ABC recuerda que Sánchez ha despeciado a Pablo Casado "sistemáticamente" durante tres meses, sin recoger el guante a ninguna de sus propuestas y sin una sola llamada desde hace mes y medio.

Quien sí habla regularmente desde hace semanas con el Gobierno, es Ciudadanos. Cuenta La Razón que parece que los Presupuestos de Sánchez no van a tener mucho que ver con el acuerdo de gobierno firmado por PSOE y Podemos y que de hecho en Moncloa no ven mal su sugerencia; un acuerdo previo del Ejecutivo con los empresarios y sindicatos como base de las futuras cuentas públicas.

El Mundo destaca que son los barones populares los que piden a la dirección del partido que negocie acuerdos a largo plazo con el gobierno. El mismo presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco -que gobierna en coalición con Cs- ha dado un paso al frente y va a firmar un pacto de reconstrucción de su Comunidad con toda la oposición.

"REPRIORIZAR LO PRIORIZADO"

La caja de los truenos la destapaba este mismo martes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero al asegurar que el acuerdo programático con Unidas Podemos debería de adaptarse al "entorno y momento concreto" que está dejando la pandemia. "Tendremos que tener la capacidad de dejarnos guiar por nuestro acuerdo programático, pero teniendo los pies en el suelo para escuchar a todos y concitar las mayores alianzas posibles". "El Gobierno por sí solo no puede aprobar un presupuesto y eso supone modular su propia hoja de ruta que tenía prevista antes de la pandemia", advertía a navegantes.

En resumen, 'repriorizar sobre lo priorizado', redondeaba Montero. Es decir, que "si queremos aprobar unos presupuestos con cara y ojos, habrá que aceptar algunas condiciones o propuestas de Ciudadanos e incluso del PP, porque de la mano de los charlatanes de Podemos no van a ninguna parte", analizaba Carlos Herrera hoy en 'Herrera en COPE'.

Audio

¿VOLANTAZO DE SÁNCHEZ?

Un asunto que este miércoles han analizado en la tertulia de 'Herrera en COPE'. Para Antonio Naranjo, "Sánchez empieza a darse cuenta del que o el Presupuesto se lo hace Europa o no tendrá Presupuesto". Y si se lo hace Europa, Sánchez desaparecería de la escena política, "No se puede seguir gobernando como un líder nacional autónomo con la intervención de Europa, eso es lo que hace que esté dispuesto a pactar con el PP". Algo que por otro lado también apoyaría Podemos, ya que en su opinión, esta formación, "no se baja ni del despacho ni del coche oficial aunque les cambien el programa político".

Podemos ya no se baja ni del despacho ni del coche oficial aunque les cambien el programa político

"A Sánchez le da igual estar relleno de chavismo que de liberalismo con tal de seguir en Moncloa", ha añadido el colaborador de COPE, Jorge Bustos que ha recordado una frase de Margaret Thatcher, "el socialismo fracasa cuando se les acaba el dinero'. Y el dinero se está acababando, "por eso Sánchez ha iniciado un giro, por necesidad y porque en Europa se ve a Rufián o Iglesias como especímenes pintorescos, gente indeseable a la hora de pedir dinero para reconstruir al economía de un país".

A Sánchez le da igual estar relleno de chavismo que de liberalismo con tal de seguir en Moncloa

Reconoco Bustos que a Sánchez no le va a costar en absoluto dar un volantazo "lo mismo recibe a Greta Thunberg que pide a los españoles comprar coches Diésel, como hizo ayer". " Que se vaya olvidando Iglesias de cualquiera de sus dogmatismos económicos trasnochados, no hay otra forma de salir de esta crisis, no se ha inventado una vía comunista y populista para salir de las crisis económicas, con lo quetendrá que acercarse a los postulados de la ortodoxia económica de Bruselas".

En cualquir caso, en este 'volantazo', el presidente del Gobierno no parece estar muy a favor de sumar a Vox. Considera que su discurso y el del Gobierno son "como el agua y el aceite".