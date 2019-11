Iceta (PSC) defiende las nacionalidades de España y el modelo federal para que "funcione mejor"

Parlón se abre a que la gobernibilidad del Estado aflore de una coalición si ofrece estabilidad

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha defendido este lunes el modelo federal que recoge su programa para que España "funcione mejor" y ha criticado a la derecha y a la ultraderecha por poner en cuestión la existencia de diversas nacionalidades en el Estado.

Lo ha dicho en un acto de campaña a modo de debate que ha compartido en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) con la alcaldesa del municipio, Núria Parlón, y la número cinco por Barcelona del partido, Lidia Guinart.

"Defendemos el federalismo porque creemos que con él funcionaría mejor. España es ese país que oye hablar de federalismo y piensa que se va a romper, pero es lo contrario. Tiene reglas más eficaces, para usar mejor los recursos", ha explicado Iceta.

El líder de los socialistas catalanes ha argumentado que hay modelos federales en países como Alemania, EE.UU. o Australia y que son países que funcionan bien: "Sería adaptar nuestra realidad a modelos que ya funcionan".

Ha criticado que la derecha y la ultraderecha pongan en duda la existencia de varias nacionalidades y ha recordado que eso se resuelve consultando los Estatutos de Autonomía que hay en España y viendo cuántos de ellos se definen a sí mismos como una nacionalidad: "Es fácil, son ocho. Solo es cuestión de estudiar".

Ha subrayado que no es cierto que los que defienden que Cataluña es una nación quieran negar y al resto de comunidades lo que quieren para ellos --porque asegura que quieren lo mejor para todos--, y ha recordado que se trata "simplemente de que cada comunidad ha elegido la denominación con la que se siente más identificada".

CRÍTICA A LA GENERALITAT

Por todo ello, ha erigido a los socialistas como aquellos que quieren cambiar las cosas para mejorarlas y ha planteado que la educación de 0 a 3 años sea pública en toda España, tras recordar que la Generalitat no ha aportado la parte que le corresponde para las guarderías catalanas.

De hecho, se ha mostrado crítico con el Ejecutivo que preside Quim Torra, al que ha tachado de activista, ha acusado de no ejercer sus funciones de presidente porque apuesta solo por la ruptura y le ha pedido no volverlo a hacer: "Renunciad a romper la ley, porque ya lo han hecho y ha tenido consecuencias muy graves. En esta vida equivocarte te equivocas, pero hay algo que no debes hacer que es equivocarte dos veces".

Ha asegurado que la situación en Cataluña solo se resolverá con diálogo, pero ha destacado que hay que asumir el marco legal para partir en igualdad de condiciones, y ha criticado al independentismo por decir: "Queremos diálogo pero la independencia es irreversible. Es que lo queremos todo", ha ironizado.

NÚRIA PARLÓN

Parlón ha pedido a los asistentes confiar en la propuesta de los socialistas, por el contrato social y el compromiso que adoptan con los ciudadanos a través de su programa, y ha advertido de que no se puede dejar de apostar por transformar la realidad y circunscribirse "solo a defender la ruptura y la movilización", algo que considera que desmoviliza a la participación por la desconfianza que genera en las instituciones y que roza la ruptura del marco legal.

Parlón ha defendido la necesidad de tener en Moncloa un gobierno "sólido" sin descartar que este aflore desde una coalición, y ha advertido de que el PSOE y el PSC está llamados a ser clave para garantizar la gobernabilidad.

"Lo que está en juego cuando continuamente se impone la ruptura por encima del acuerdo, que no se aporte razones para cambiar la realidad, para resolver los problemas, independientemente del territorio donde vivimos, cuando todo esto no está en el centro de la agenda política, lo que está en juego es la democracia", ha zanjado.