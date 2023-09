Iceta pide "sosiego y mucha tila" ante la "desesperación" que vive el PP

El ministro de Cultura y Deportes en funciones, Miquel Iceta, ha pedido "sosiego, mucha tila, mucha calma" a los dirigentes del PP que, con sus llamadas al transfuguismo, demuestran que "están desesperados y se les nota".

En una entrevista con Canal Extremadura Televisión, con motivo de la Cumbre de Ministros de Cultura de la UE que se inicia este lunes en Cáceres, Iceta ha indicado que el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, que a partir de mañana se enfrenta a su investidura en el Congreso de los Diputados, "cuando se ve desesperado no deja de decir cosas que son muy chuscas" y llega a hablar incluso de fraude electoral.

Estas cosas, según ha recordado, "las dijo también Donald Trump en Estados Unidos e incluso gente vestida de vikingo intentó asaltar el Capitolio. Yo espero que aquí no lleguemos a ese esperpento. Las instituciones funcionan, no hay fraude, la ley se cumple y si en algún momento hay algún problema, son los tribunales los que deciden", ha añadido el titular en funciones del Ministerio de Cultura y Deportes.

Con respecto a la movilización ayer del PP contra la amnistía en Cataluña, Miquel Iceta ha declarado que le ha extrañado mucho que "el PP se adelante al conato de investidura de Alberto Núñez Feijoo, porque se ponen ya en la oposición antes de haber pasado por una votación en el Congreso".

"Veo un PP muy alterado, pero espero que recuperen la tranquilidad, porque la tranquilidad es lo que merecen los españoles, que haya un gobierno que gobierne y una oposición que con su crítica sea constructiva y aporte ideas", ha insistido Iceta, quien ve ilógico "oponerse a un gobierno antes de que empiece y con argumentos en negativo sin ninguna propuesta alternativa".

"Yo espero que el PP volverá al sentido común, volverá la tranquilidad y entonces podrá ejercer bien la función que los españoles han decidido que ocupe", ha añadido.

Por otra parte, el ministro en funciones ha señalado que desde el PSOE están "haciendo lo que el señor Feijóo no ha hecho, tentar las aguas" para la suma de una mayoría que permita sustentar la investidura de Sánchez, "pero desde luego la negociación formal solo se puede producir en el momento en el que el Congreso de los Diputados rechace la candidatura del líder del PP", ha dejado claro, porque "en democracia hay que preservar los momentos, los tiempos y darle a todo acto institucional la importancia que tiene".

Ha destacado también la unidad de los socialistas y sobre las críticas de Felipe González y Alfonso Guerra a una posible amnistía en Cataluña ha señalado simplemente que "hubo gente que no estuvo de acuerdo en la elección de Pedro Sánchez, que tenían otra candidata a la Secretaría General del PSOE, por lo que quizás no se sientan cómodos en una situación que es no es la que querían".

Miquel Iceta ha pedido que se juzgue sobre la posibilidad de una amnistía "en el momento que se produzca, no antes" y ha aclarado que lo que le parece "muy antiguo" de González y Guerra es "el recelo a la política de reencuentro del presidente Pedro Sánchez en Cataluña". EFE.

jd/aam