La hoja de ruta de Pedro Sánchez hacia la investidura: de sentar las bases con Yolanda Díaz a Bildu

Pedro Sánchez se reunirá por primera vez con Bildu dentro de su ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, para allanar el camino hacia su investidura. El candidato del PSOE termina así de normalizar la entente con la formación de Arnaldo Otegi, ya considerada un socio preferente del Gobierno. Arranca la ronda a las 10:00 horas con Sumar. La foto promete convertirse en la culminación del blanqueamiento que ha concedido de forma acelerada estos años, otorgándoles el marchamo de un partido más y hasta elevarlos a la categoría de aliados preferentes.

Hay en el ala socialista del gobierno quienes han engrasado más la relación con los herederos de Batasuna que con un PNV siempre dado a exigir atenciones. "A los nacionalistas vascos toca cuidarlos", admiten las alturas, sobre todo ahora cuando en plena competencia por la hegemonía en el País Vasco. Pedro Sánchez se sentará frente a Merche Aizpurúa ya sin ocultarse por primera vez. La Moncloa aún excluye a Arnaldo Otegui, tras acotar las conversaciones a los líderes de los grupos parlamentarios, todos excepto Vox.





La debilidad de Sánchez le lleva a intentar convertir un pacto de investidura en uno de legislatura y es que la aritmética pasa por el bloque de los 168 votos. En este bloque se incluye a un Sumar que también tiene peticiones. Las negociaciones comienzan por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo en funciones, según señaló el líder socialista, porque un gobierno de coalición tenía que ser la base para un acuerdo parlamentario de investidura. Yolanda Díaz indicó el lunes que pretende que sea un acuerdo "ambicioso" en el que la ciudadanía española siga "ganando derechos".

Cuca Gamarra ha instado a "llamar a las cosas por su nombre" después de que Pedro Sánchez haya ofrecido generosidad a Cataluña tras recibir el encargo del Rey para la investidura. La dirigente popular ha respondido al presidente en funciones que "una amnistía no es generosidad". Para la secretaria general del PP, lo que debería defender cualquier político es que "se cumpla ley" y que todos los españoles "sean iguales ante la ley": "No nos puede exigir al resto que pasemos por algo que los españoles no estamos dispuestos a asumir ni aceptar, ni tenemos por qué aceptar porque él quiera".





El PP ha aprovechado su mayoría absoluta en el Senado para sacar adelante una iniciativa que censura una hipotética ley de amnistía en la negociación entre los independentistas y Pedro Sánchez, algo que ha contado con el rechazo del PSOE alegando que es una moción "para la confrontación". En este contexto, la iniciativa, que finalmente ha salido adelante, insta al Gobierno manifiesta su "absoluta reprobación de toda negociación política destinada a la obtención de apoyos parlamentarios para la investidura como presidente del Gobierno, que incluya, como contrapartida, la concesión de una amnistía, expresa o velada".

"Estamos hartos de claudicar": los jóvenes catalanes llaman a salir a la calle contra la amnistía

Este próximo domingo 8 de octubre, el constitucionalismo pretende tomar las calles de Barcelona. La sociedad civil se ha movilizado ante una posible ley de amnistía pactada con el golpista fugado Puigdemont para facilitar la formación de un gobierno encabezado por los socialistas. Desde 'S'ha acabat', asociación de jóvenes que defienden el orden constitucional en Cataluña, destacan la importancia de acudir a esta movilización y Júlia Calvet, su presidenta, le cuenta los detalles a Carlos Herrera.