El 'histórico' error de Pedro Sánchez al recordar la tragedia de Hiroshima: "¡Es un videojuego!"

En los últimos tiempos, hay políticos que se están caracterizando por utilizar sus cuentas oficiales en redes sociales, para recordar distintas efemérides que consideran dignas de ser reseñadas por lo que supusieron para el mundo, para sus formaciones políticas, para sus país, etc.

Pero al hacer esto, han de ser muy cuidadosos pues son miles los ojos que están pendientes de cualquier cosa que publiquen y los cuales no van a dudar en apuntarles cualquier error que cometan.

El 'histórico' error de Pedro Sánchez al recordar la tragedia de Hiroshima

Sin ir más lejos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiso recordar este jueves el 75 aniversario de uno de las mayores tragedias del siglo XX, el ataque nuclear lanzado el 6 de agosto de 1945 por EE.UU. sobre la ciudad japonesa de Hiroshima y donde se calcula que murieron en torno a las 70.000 personas.

Sánchez publicó un mensaje recordando “Un terrible episodio que nos muestra el camino: apostemos por la convivencia y la paz. Jamás por el odio” y para ilustrar sus palabras utilizó una fotografía de un supuesto ‘hongo’ nuclear resultante de la explosión de una bomba.

Hace 75 años se produjo el primer ataque nuclear. Hiroshima sufría la devastación y el horror al explotar allí una bomba atómica. Tres días después ocurriría en Nagasaki. Un terrible episodio que nos muestra el camino: apostemos por la convivencia y la paz. Jamás por el odio. pic.twitter.com/vXoCuWGIGo — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 6, 2020

Pero no tardaron en llegar los comentarios y las bromas, puesto que la imagen que había utilizado el presidente del Ejecutivo no pertenece a ningún ataque nuclear de la Segunda Guerra Mundial real, sino que es una imagen capturada de la introducción animada del videojuego 'Fallout 4', donde una voz en off narra cómo EE.UU. “acabó con la Segunda Guerra Mundial tras lanzar bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki” en 1945. Sánchez comparte por tanto una captura de una recreación 3D de la detonación.

HA COGIDO UNA PUTA FOTO DEL FALLOUT!!!! (Videojuego) JAJAJAJJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJ https://t.co/Bts1V6kJIu — ��é������ ��. ������������������������‍♂️ (@CesarAlvCa) August 6, 2020

Este videojuego, que fue lanzado al mercado por la compañía Bethesda Game Studios en el año 2015, es una aventura de supervivencia en un mundo destruido por una guerra nuclear.

Otro garrafal error de Sánchez al recordar en redes a “Las 13 Rosas”

Aunque este no ha sido el único fallo garrafal que ha cometido Pedro Sánchez en redes sociales ya que, sin ir más lejos, hace tan sólo unos días volvíamos a recordar uno de estos errores por el que recibió enormes críticas y burlas por parte de los internautas, dado que, la ministra de Igualdad, Irene Montero, cometía exactamente el mismo que en su día, un 5 de enero de 2018, cometió el presidente.

Sánchez llevaba sólo dos meses en Moncloa, después de sacar adelante la moción de censura que presentó contra el popular Mariano Rajoy. El socialista quiso honrar a "Las 13 rosas" en el aniversario de su muerte y para ello publicó un tuit en su cuenta oficial donde, junto al nombre de todas ellas añadió: "Seguís vivas en nuestra memoria" y compartió una foto de "Las 13 rosas". El problema fue que la foto que utilizó era de las actrices que las interpretaron en la película de Emilio Martínez Lázaro en 2007. De hecho, como se puede apreciar en la imagen, se ven claramente los rostros de Pilar López de Ayala o Verónica Sánchez, protagonistas de la cinta que ganó cuatro premios Goya.

Y ese, exactamente, ha sido el mismo error que, dos años después, este pasado miércoles 5 de agosto, ha cometido la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien igual que Sánchez publicó los nombres de las trece mujeres junto con el texto “Vuestros nombres no se borran de la historia. Porque fuisteis, hoy seguimos conquistando derechos” y la misma foto de la película de Martínez Lázaro. Un fallo, el de Montero por el que también ha sido muy criticada en las redes sociales.

Julia

Ana

Carmen

Pilar

Dionisia

Victoria

Blanca

Adelina

Martina

Elena

Virtudes

Luisa

Joaquina



Vuestros nombres no se borran de la historia. Porque fuisteis, hoy seguimos conquistando derechos. #13Rosaspic.twitter.com/iDEI6DoFSr — Irene Montero (@IreneMontero) August 5, 2020

