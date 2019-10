Hispanista Benoît Pellistrandi: Las instituciones catalanas están confiscadas

Inmaculada López Varona

El historiador e hispanista francés Benoît Pellistrandi considera que "ahora mismo" las instituciones catalanas están "confiscadas por un proyecto no consensuado ni compartido de manera arrolladora".

En una entrevista con EFE, Pellistrandi, autor de "El laberinto catalán", afirma que la crisis institucional ha sido "tan grave" que, el primer paso para restablecer la convivencia tras la sentencia del "procés", debe ser "el funcionamiento normal" de las instituciones autonómicas.

Precisa que no es que la Generalitat tenga que cambiar de ideología, pero si "de práctica", igual que la Mesa del Parlament, para que representen a todos los catalanes.

"Si el mundo político -añade- es capaz de moderar sus discursos y deja los insultos y las exageraciones, una parte de la recuperación de la convivencia estará hecha".

Respecto al fallo del Tribunal Supremo, señala que no tiene "competencia jurídica" para pronunciarse, pero opina que "el sufragio universal no es un salvoconducto para acometer delitos" y agrega que no ha sido juzgado el proyecto político, sino la actuación de "determinadas personas que, dentro de sus cargos, se han extralimitado".

En cuanto al papel que debe desarrollar ahora Quim Torra, Pellistrandi dice que debe, "sin abandonar sus convicciones, volver a una comprensión generosa de su cargo", porque es el presidente de todos los catalanes y le advierte que "si quiere respeto institucional, debe actuar institucionalmente".

Le hace un llamamiento para que "deje de cambiar las reglas de juego y los referentes intelectuales y morales" y pone como ejemplo que si se insulta a la bandera o el himno catalán" es "una ofensa gravísima al pueblo catalán".

Pero si se pita al rey, al himno español o se quema la bandera es el derecho de expresión y el hispanista anima a acabar con esa "mala fe intelectual y moral" para recuperar credibilidad y moralidad y ayudar a recomponer la convivencia.

Sobre el expresidente Carles Puigdemont, considera que "le queda muy poco recorrido" porque no es un mártir, jefe o político, sino "un político de circunstancias que se ha creído su papel" y augura que es un hombre aislado, "que ha fracasado en su intento de europeizar la cuestión catalana", ya que "ningún gobierno sensato" ha comprado el relato.

Tras confiar en que la euroorden contra Puigdemont sea efectiva, subraya que lo contrario sería un gesto "profundamente inamistoso" hacia España, "que cumple las reglas y normas de un Estado de derecho como pocos países europeos".

Duda de la actitud de Bélgica, que ya ha recibido la nueva euroorden, ya que este país está "también sumergido en una profunda crisis de funcionamiento en la que las instituciones son cada vez más rehenes de equilibrios políticos".

"El nacionalismo flamenco -abunda-, muy amigo del nacionalismo catalán, perturba no solo la gobernabilidad del país sino la idea del buen gobierno que ha de haber".

En opinión del historiador tampoco ayuda a la resolución del conflicto en Cataluña estar en proceso electoral porque las campañas no colaboran "para sosegar el ambiente".

Anima a que haya debates sobre esta cuestión y que los partidos "sean capaces" de crear las condiciones para un gobierno estable, "a ver si de coalición", una solución "deseable" en este contexto.

Y lo que recomienda para las instituciones catalanas lo extiende al Congreso y que los diputados vuelvan a "dar dignidad y moralidad al ejercicio de la política".

En cuanto a si Felipe VI tiene algún papel que desempeñar en Cataluña, recuerda que ya se pronunció en octubre de 2017 y que, ahora, con su neutralidad, "es uno de los pocos que cumple admirablemente con sus obligaciones".

"Pero no puede más", subraya, y es una pieza del Estado que "necesita" la cooperación de las otras, aunque "ni es el mecánico del coche atascado de la política española, ni debe ser el hombre providencial que cambie las reglas del juego".

Sobre el futuro inmediato, Pellistrandi dice que tras las elecciones generales y, si los resultados en Cataluña son favorables para los independentistas, Torra disolverá el Parlament.

Y sostiene que hablar de aplicar el artículo 155 "hoy por hoy" es alimentar un "juego de tensiones", aunque se ha visto que el mecanismo existe y "no es tan traumático", al tiempo que confía en el sentido de la responsabilidad del gobierno en funciones y del que salga de las elecciones, "sea del color que sea", pues "el poder está obligado a cumplir con sus deberes constitucionales".

A medio plazo desea que una comisión independiente "se ponga a pensar" sobre la reforma de la Constitución y la ley electoral, pues la actualidad "no permite este tipo de trabajo ahora" pero sí puede crear las bases "de un consenso renovado".