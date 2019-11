De Haro, sobre la sentencia: "La de la Gürtel echó a Rajoy, ¿qué consecuencias políticas va a tener esta?"

Para Fernando de Haro, copresentador y director de 'La Tarde' de COPE, "lo más importante de la sentencia del Caso de los ERE, de la pieza política del caso es la condena de 6 años a Griñán por malversación. José Antonio Griñán era consejero de Economía y Hacienda cuando toda la operativa de los ERE estuvo en marcha, él siempre negó que supiera que se estaban cometiendo irregularidades aunque el interventor general en el proceso dijo que le había avisado".

Afirma de Haro que "la condena supone una responsabilidad política de Griñán que fue presidente del Partido Socialista. José Antonio Griñán ya no es diputado, Griñán ya no está en la vida política, pero, claro, la sentencia pone el foco sobre el PSOE andaluz, sobre la responsabilidad política de un partido que en gobierno montó la trama de casi 700 millones de euros, que tenían que estar destinados a los parados, no estuvieran controlados y se repartieran en una red clientelar".

Por último, el comunicador de COPE nos plantea varias preguntas. "La sentencia del caso Gürtel provocó la moción de censura y echó a Mariano Rajoy del poder porque hablaba de financiación ilegal del Partido Popular. Esta sentencia habla de responsabilidad política del PSOE andaluz en el mayor caso de corrupción que ha habido en España. ¿Qué va a suceder? ¿Qué consecuencias políticas va a tener? Esperemos a lo que suceda en las próximas horas, los próximos días".