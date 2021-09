Guillermo, hijo de un asesinado por Parot: "Llevaré a la Justicia a los que, por omisión, permiten la marcha"

La mañana del 7 de mayo de 1981, el teniente general Joaquín Valenzuela viajaba en un vehículo militar acompañado del teniente coronel Guillermo Tevar Saco, el suboficial de escolta Antonio Nogueras García y el soldado Manuel Rodríguez Taboada, que conducía el coche. Cuando se detuvieron en un semáforo de la calle Conde Peñalver, una motocicleta con dos etarras a bordo se puso a la altura del vehículo y el copiloto, Henri Parot, depositó una bolsa con un artefacto explosivo en el techo del vehículo, junto encima del asiento del conductor, para después acelerar y salir huyendo antes de que explotara la bomba. La explosión hirió a veinte personas y mató a tres de los militares, salvándose el teniente general Valenzuela, que resultó herido grave. El teniente coronel Guillermo Tevar, de 56 años, era de origen aragonés, estaba casado y tenía tres hijos.

Cuarenta años después, la Audiencia Nacional ha rechazado prohibir la marcha convocada este sábado en el municipio de Arrasate-Mondragón a favor de Henri Parot al no existir en este momento datos para determinar si podría darse un delito de enaltecimiento del terrorismo. El titular del juzgado central de instrucción número 4 sigue así el criterio de la Fiscalía, si bien ha solicitado a las Fuerzas de Seguridad que hagan un seguimiento de la marcha y adopten las medidas necesarias para evitar actos de enaltecimiento del terrorismo de ETA o de humillación a sus víctimas.

Pero, precisamente, sus víctimas no entienden que se pueda homenajear a uno de los etarras más sanguinarios. "Estoy solo. Y la pelota va de tejado en tejado y, al final, la casa sin barrer", cuenta Guillermo Tévar, hijo del teniente coronal que Parot asesinó en Madrid. Él no da por pérdida la batalla de Mondagrón. Hoy mismo va a recurrir la decisión de la Audiencia Nacional de no impedir la marcha de 31 kilómetros contra el encarcelamiento de Parot, que lleva 31 años en prisión. "Como hijo y como persona, 31 años son todavía pocos para lo que hizo. Y si la ley española dice que tiene que estar más años en prisión, ellos quiénes son para decir que tienen que estar libre. Lo de este sábado va a ser una humillación a mí, a todas las víctimas y a la legislación española", señala Guillermo.

El hijo del teniente coronel asesinado está dispuesto a llevar esta situación a los juzgados. "Si no llega a tiempo y se produce la marcha, yo intentaré estudiar cualquier medida contra los que han propuesto la marcha y también contra los que la han permitido. Unos por acción y otros por omisión. Y si hay que llegar al tribunal europeo, pues llegaremos", cuenta Guillermo a COPE. Y pone la lupa sobre la inacción del ejecutivo de Sánchez: "Lo que yo esperaba de mi gobierno es que me defendiera. Y está aplicando una visión laxa de las leyes que se crearon para que no se produjeran cosas así. Que tenga que ser yo el que trate de impedir esto y no las instituciones es lo que más me fastidia". Su esperanza está en que la Delegación del Gobierno prohíba in extremis la marcha, aunque no lo ve muy posible.

Los manifestantes piden sacar de la cárcel a este preso que cumple condena en 2029. Su caída en manos de la Guardia Civil en el año 90 y la posterior detención de la cúpula militar de ETA supusieron el mayor fracaso operativo de la banda previo a su derrota. La Expo 92, la Olimpiada de Barcelona y la capitalidad europea de la cultura en Madrid se celebraron sin un tirno ni un muerto. El primer gran triunfo de la España moderna frente al terrorismo.