La Guardia Civil reabre la polémica de si conducir o no con chanclas está permitido

Durante la época de verano el código de vestimenta cambia y por ello se suele utilizar ropa mucho más suelta y cómoda. En cambio, al volante, el vestuario puede convertirse en un factor de riesgo que podría incluso ser sancionado por la Guardia Civil. Así es como lo reflejaron los cuerpos de seguridad en un tuit, sin dejar del todo claro lo que era correcto y lo que no.

No está específicamente prohibido conducir con chanclas, pero puedes ser sancionado por no ser capaz de mantener la libertad de movimientos. Si le das a RT muchos #picofollowers se enterarán �� #NoEsPorLaMulta



A la �� #ViajeSeguro #Vacaciones2019 �� pic.twitter.com/EfNC3Uo4KA — Guardia Civil ���� (@guardiacivil) 5 de julio de 2019

Este tuit provocó un enorme revuelo entre todos los internautas al no entender el mensaje del mismo, ya que hacen referencia a mantener la libertad de movimientos y ellos mismos son los que afirman no haber sentido nunca esa sensación.

Mario Arnaldo es el presidente de Automovilistas Europeos Asociados afirma que “se puede, pero no se debe”, apunta que el sentido común es lo más importante y que no hay que fijarse única y exclusivamente en si la Guardia Civil va a sancionar o no, simplemente que la atención a la conducción es primordial y una chancla puede ser motivo de accidente o despiste si en algún caso se suelta.

Además, Arnaldo, explica algunas formulaciones generales del sentido común, “No hay ningún sitio donde se diga que tienes que ser multado por conducir con chanclas, pero si se tiene un accidente se pueden agarrar a ese hecho de conducir con chanclas, porque se te puede enganchar. No todo lo que es peligroso está prohibido. “

“Dudo que sostener una sanción de ese tipo pueda prosperar, pero denunciar se puede denunciar todo” apunta el presidente de la AEA e insiste en no conducir con el temor a la multa si no por nuestra propia seguridad y de los demás pasajeros.