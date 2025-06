Bajo gritos de "dimisión, dimisión", Sánchez se defiende atacando: "El único adelanto que va a haber son sentencias contra el PP"

La última sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados se esperaba tensa tras la implicación del ex número tres del PSOE, Santos Cerdán, en el cobro de comisiones y la rueda de prensa del pasado lunes de Pedro Sánchez.

Como también se preveía, las respuestas del presidente del Gobierno han sido un ataque al principal partido de la oposición. Pedro Sánchez ha vuelto a reiterar que no habrá adelanto electoral con un "

el único adelanto que va a haber no es el de las elecciones sino las sentencias de muchos casos de corrupción que afectan al PP, la corrupción cero no existe, pero en mi organización expulsamos a los corruptos"

"Las víctimas somo los españoles"

Previamente, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reprochaba al PP que se haga la víctima cuando conocía lo que estaba pasando en su partido. "Usted no es la víctima, las víctimas somos los españoles; es el lobo que ha liderado una manada corrupta todos estos años. No convoca elecciones porque las pierdo, ¿piensa redactar su carta de dimisión o ya no le queda ningún respeto por los españoles?