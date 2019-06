Gonzalo Boye vendió haber encontrado la forma para que Puigdemont viniera a España “sin consecuencias penales”

'Tirarse un farol' es una expresión que significa que alguien miente o exagera haciendo creer algo sin fundamento con el fin de jactarse, deslumbrar o engañar. Es decir: que miente para hacer creer otra cosa, pero sabiendo que es falso. Pues se podría decir que Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont y en el pasado condenado por terrorismo, se 'tiró un farol' al asegurar en 'La Sexta' que su defendido podría “regresar a España sin que fuera detenido” ya que habían “encontrado la forma” para ello.

Pues bien, hasta donde sabemos, Puigdemont actualmente sigue fugado en Bruselas, en ningún momento ha pisado suelo español y no solo eso sino que no es eurodiputado a pesar de haber tenido los votos para ello ya que no quiso volver a su país natal a jurar su cargo. ¿El motivo? Muy sencillo: no querer, bajo ningún concepto, rendir cuentas con la Justicia por intentar dar un golpe de Estado.

Pisar suelo español habría significado ser detenido al momento, sin embargo su abogado, Gonzalo Boye, aseguró que habían encontrado la forma de que eso no fuera así. Por tanto Boye mintió ya que esa forma no existe. Como dice la famosa canción de The Clash, 'I fought the law... and the law won”, es decir, “luché contra la ley... y la ley ganó”.

Además, en declaraciones a Radio Euskadi recogidas por ABC, también minitió al decir que si Puigdemont era elegido, no haría falta recoger el acta porque "no existe, es una proclamación". Los hechos posteriores han demostrado justo lo contrario y la Junta Electoral Central fue clara: el dirigente fugado podía presentarse a las elecciones europeas pero tenía que estar en Madrid sí o sí para jurar su cargo.

En estos momentos, el Supremo ha rechazado la petición de Puigdemont y de Toni Comín de suspender de forma cautelarísima el acuerdo en el que la Junta Electoral Central declaró vacantes sus escaños como eurodiputados electos tras no acudir a España a acatar la Constitución al estar fugados en Bélgica.

Puigdemont y Comín no son los únicos cuyos escaños quedaron vacantes; esta decisión también afectó a Oriol Junqueras, en prisión preventiva a la espera de sentencia del "procés", a quien el tribunal del caso no excarceló para ir al Congreso a acatar la Constitución, requisito imprescindible para convertirse en eurodiputado.

Un asunto que el abogado de Junqueras recurrió ante el Tribunal Supremo, que ahora sopesa elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo, acerca de los privilegios y la inmunidad de los europarlamentarios. La Fiscalía ya se ha opuesto formalmente a preguntar a Luxemburgo al asegurar que Junqueras no tiene inmunidad.