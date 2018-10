El Gobierno se mantiene de perfil respecto a la suspensión de venta de armas a Arabia Saudí

Ángela Merkel dio una paso al frente este domingo anunciando que suspendía la venta de armas a Arabia Saudí mientras no se esclareciera la muerte del periodista Jamal Khashoggi en el Consulado del Reino de Arabia Saudí en Estambul (Turquía). “Respecto a las exportaciones de armas a Arabia Saudí, estas no pueden tener lugar en las circunstancias actuales”, dijo Angela Merkel.

Este lunes, Alemania ha redoblado la presión. “Solo si todos los países europeos se ponen de acuerdo, tendrá un efecto en el Gobierno de Riad”, ha dicho el ministro de Economía alemán, Peter Altmaier.

Pero el Gobierno español se muestra prudente para tomar cualquier decisión al respecto, incluida una eventual paralización de la venta de armas.. Un comunicado emitido el sábado mostrando la consternación por la muerte del periodista, que entró en la saudí pero no salió con vida, y unas declaraciones del ministro de Exteriores, Josep Borrell, en las que pide esperar a la comparecencia de Sánchez el miércoles en el Congreso, son las posturas oficiales del Ejecutivo de Sánchez.

Una "prudencia" que ha celebrado el PSOE, cerrando filas con el Gobierno, pidiendo esperar al resultado de la investigación sobre la muerte de Khashoggi.

Tras subrayar que dicha investigación debe producirse de manera "urgente", la portavoz del Comité Electoral del PSOE, Esther Peña, se ha mostrado convencida de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, una vez que conozca las conclusiones, actuará "en beneficio de los intereses de España".

Preguntada en rueda de prensa por si se refería a los intereses económicos o empresariales del país, ha señalado que el Gobierno siempre se preocupa por los intereses "de los ciudadanos, de las personas, de los rostros humanos" y que "eso mismo hará una vez se conozcan los resultados de esa investigación".

"Esperamos los resultados de esa investigación, el PSOE no va a adelantar la posición del Gobierno y apoyamos su prudencia", ha recalcado, la dirigente socialista, que al igual que ha hecho el Gobierno se ha sumado al llamamiento del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para que los responsables de "estos gravísimos hechos" respondan ante la justicia tras "una investigación exhaustiva y transparente".

Hay que recordar que el Ejecutivo ya ha sorteado una polémica en las relaciones con Arabia Saudí a cuenta de la venta de armas, en concreto de las bombas láser que se fabrican en la planta de Navantia, en la Bahía de Cádiz, que ponía en cuarentena muchos puestos de trabajo en la zona. Ahora, este nuevo asunto aparece en plena precampaña de las elecciones andaluzas que se celebrarán el próximo 2 de diciembre.

PP Y CIUDADANOS, CONTRARIOS A SUSPENDER LA VENTA

Si el Gobierno y el PSOE se mantienen de perfil, PP y Ciudadanos sí han tomado partido: cumplir los contratos.

Por un lado, el secretario general del Partido Popular ha recordado que "mucho empleo depende" de esos compromisos adquiridos para la construcción de fragatas en Navantia.

En una entrevista en Antena 3, el número dos del PP ha señalado que no hay que hacer lo que hace el Ejecutivo, que se dedica siempre a "rectificar" porque "primero no vende bombas, luego sí las vende, primero no vende fragatas, luego sí las vende" y acaba dañando la "credibilidad" del país.

Ha añadido que hay que tener "todos los datos encima de la mesa antes de tomar una decisión" y por supuesto "interesarnos por estas cuestiones", en alusión a la investigación del asesinato.

Por su parte, Ciudadanos se ha mostrado partidario de cumplir los contratos firmados, pero al mismo tiempo ha abogado por defender "sin matices" los derechos humanos y denunciar "los atropellos" sean en Arabia Saudí, Venezuela o Cuba, y ha reclamado también una respuesta global contra esas violaciones.

Ha sido la contestación que ha dado la portavoz de Cs, Inés Arrimadas, en una rueda de prensa en la sede de Alcalá sobre la decisión de Alemania de suspender la venta de armas al reino alauí tras el asesinato del periodista Jamal Khashoggi una medida que pedirá el líder de Podemos, Pablo Iglesias, al Gobierno.

También ha recalcado que la respuesta que se dé ante este tipo de violaciones tiene que ser conjunta y España "no se pude quedar atrás", reprochando a Pedro Sánchez que aún no se haya pronunciado al respecto.

Arrimadas ha dicho que quiere que Sánchez sea el primero en denunciar estos atropellos en Arabia Saudí, Venezuela y Cuba y habría que preguntarle -ha señalado- si va a seguir "la senda de Zapatero" con el régimen de Nicolás Maduro o, por el contrario, irá en la línea de Francia, Reino Unido o Canadá de denunciar lo que allí está sucediendo.