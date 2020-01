Gloria borra del mapa el Delta del Ebro

La borrasca 'Gloria' se ha ensañado con el litoral catalán, que ha sufrido la peor tormenta de levante de este siglo, y ha engullido el Delta del Ebro.

El aguacero ha hecho estragos también en el Delta del Ebro, donde algunas de sus zonas más sensibles han quedado completamente inundadas por el mar, que ha cubierto 3000 hectáreas de arrozales y ha penetrado 3 kilómetros tierra adentro.

Storm #Gloria has caused a storm sturge that has ravaged the Ebro delta up to 3 km inland, resulting in severe damage to the rice paddies and to the ecosystem#Sentinel1 ������ radar image acquired yesterday 22 January

See before after comparison below pic.twitter.com/YbfQXPTroP