Girauta pronostica "cuánto durará la cuarentena" y la respuesta deja a todos helados

El que fuera portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta, ha lanzado una escalofriante profecía sobre “cuándo empezaremos a hacer vida normal” que ha dejado a todos helados en redes sociales. El ex dirigente del partido naranja ha acudido a las redes sociales para responder a la periodista Eva Miquel, que lanzaba la pregunta de cuánto duraría el confinamiento y cuarentena en las casas por el riesgo de contagio del coronavirus.

Una estimación que ha dejado contrariados a los usuarios en Twitter, que acusaban a Girauta de “minarles la moral”, algunos le daban la razón mientras otros aventuraban que esa vuelta no se produciría “nunca”. En cualquier caso, el propio Girauta especificaba las razones que le llevaban a hacer tal pronóstico.

“¿CUÁNTO TARDAREMOS EN HACER VIDA NORMAL?”

El depate lo arrancaba la periodista Eva Miquel a través de Twitter, donde lanzaba la pregunta: “¿Cuándo creéis que empezaremos a hacer vida más o menos normal?” Un comentario al que los usuarios se mostraban más o menos optimistas, remarcando la cifra de los dos meses como la respuesta más habitual entre los comentarios, mucho más que los 15 días que durará, en principio, el estado de alarma decretado por el Gobierno.

Dentro de dieciocho meses. — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) March 20, 2020

Sin embargo, el ex portavoz de Ciudadanos en la Cámara Baja, una Carlos Girauta, iba más allá, y marcaba una fecha mucho más lejana en el tiempo de lo que cabría esperarse: “Dentro de dieciocho meses”. Un año y medio es el tiempo que estima el político y tertuliano que tardará la sociedad española en volver a la supuesta “normalidad” tras el coronavirus.

HASTA QUE ENCUENTREN UNA VACUNA

Unas palabras que han dejado helados a sus seguidores en la red social, que le respondían: “Si tardamos 18 meses en volver, no volvemos nunca”, “me mina la moral señor Girauta” o “Girauta no me mates”, eran algunas de las respuestas de los usuarios. Sin embargo, lejos de quedarse ahí, el ex dirigente del partido naranja se explicaba.

Rule of thumb, por supuesto. El tiempo que tome tener una vacuna lista y disponible. — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) March 20, 2020

“Rule of thumb, por supuesto. El tiempo que tome tener una vacuna lista y disponible”, aseguraba el político en su perfil personal. Es lo que Girauta llama “la regla de oro”, que no acabará el confinamiento por el coronavirus hasta que se descubra y esté disponible una vacuna para el COVID-19.

GIRAUTA YA AVISÓ

El pasado mes de febrero el Ministerio de Sanidad han recomendaba que, al acudir a las “zonas de riesgo” determinadas en el mapa, los españoles pueden “hacer vida normal”. En un mensaje a través de su perfil personal en la red social Twitter, el organismo escribía: “Al llegar de una zona de riesgo puedes hacer vida normal, si tras 14 días no tienes ningún síntoma, no es necesario tomar medidas”.

La respuesta de Girauta era breve y concisa: “Mal. Muy mal”. Un mensaje con el que criticaba la estrategia de comunicación de Sanidad en redes sociales.