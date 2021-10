Girauta, en el octavo aniversario de la fundación de 'Movimiento Ciudadano': "Ayuso hubiese tenido hueco"

"Solo la mayoría de españoles podrían cambiar esto". Con estas palabras se presentaba Albert Rivera ante el país en la presentación de 'Movimiento Ciudadano', el primer paso que marcó la vida política de Ciudadanos.

Fue en octubre del año 2013, en un momento en el que la realidad política de nuestro país es muy diferente a la de ahora, pero ya existía un grupo de personas dispuestas a cambiar la tendencia política de nuestro país. En este sentido, la plataforma de la sociedad civil apelaba a los españoles para que diesen un paso adelante y decidiesen por sí mismo cómo querían que fuese el futuro de España.

En aquel momento, el presidente de Ciudadanos estaba acompañado de rostros conocidos de nuestra política como Antonio Asunción, ministro socialista durante la etapa de Felipe González y también Juan Carlos Girauta, por aquel entonces periodista. COPE.es ha podido charlar con Girauta, persona importante en la vida política de Ciudadanos y que decidió marcharse de la formación naranja debido a ciertas discrepancias con las decisiones que había tomado la dirección del partido liderada por Inés Arrimadas.

En su presentación Rivera, aseguraba que había llegado la hora de acabar con el tiempo de la resignación y de los súbditos: "Estamos hartos de hacer diagnósticos, ya sabemos lo que hay que cambiar".

En el manifiesto, Movimiento Ciudadano se comprometía a impulsar una serie de cambios, que empezaban por la educación, pero que prácticamente no dejan ningún ámbito de la vida pública sin tocar: "Las reformas que proponemos reforzarán los pilares de nuestra democracia y de nuestra nación. Son objetivos urgentes: democratizar los partidos políticos, abrirlos a la sociedad, someterlos al principio del mérito, hacerlos transparentes e implacables con la corrupción, generalizar el mecanismo de las elecciones primarias; conseguir un sistema de representación que devuelva el poder a los ciudadanos".

En aquella rueda de prensa, una de las preguntas que más se le hacía a Albert Rivera era si esta presentación era el punto de partida para dar el salto a la política nacional. En un principio, la duda marcó sus discursos, pero con el paso del tiempo se vio como Ciudadanos iba ganando terreno político más allá de Cataluña, llega incluso a disputar en unas elecciones generales el liderazgo de la oposición al Partido Popular.

Ahora, la realidad de Ciudadanos es totalmente distinta. Con solo 10 representantes en el Congreso de los Diputados y habiendo desaparecido de varios parlamentos autonómicos, la formación naranja viene de sufrir una de sus crisis internas más importantes, provocada en parte por la realidad política en Madrid y la moción de censura fallida en Murcia.

Con Juan Carlos Girauta hemos podido analizar, desde la distancia y el tiempo, la situación que atraviesa Ciudadanos: resultado final de aquel Movimiento Ciudadano que se presentó a todos los españoles en octubre del año 2013. "Hablando con Albert Rivera llegamos a la conclusión de que justamente la defensa de los principios constitucionales y de un modelo de sociedad, tal y como hicimos en Cataluña, empezaba a ser necesaria en el resto de España".

Girauta ha defendido que ese proyecto tendría cabida en la España actual, pero multiplicado por varias cifras: "La misma necesidad de regeneración que había entonces la hay ahora multiplicada. Si los nacionalistas tenían entonces influencia nociva, porque siempre han buscado debilitar, en la gobernación de España ahora la tienen más. En 2013 no podíamos imaginar que el Gobierno sería socio de los herederos de la ETA. Todo ha empeorado".

También se ha referido al momento en el que Ciudadanos pasó de 57 diputados, disputando el liderazgo de la oposición al PP, a diez escaños en el Congreso: "El experimento de Ciudadanos como partido a nivel nacional llegó donde llegó. Hubo un momento en el que alcanzamos los 57 diputados en el Congreso y se nos quiso forzar a pactar con un personaje -Pedro Sánchez- que ya había demostrado lo que era. Sánchez era un político que había gobernado desde la moción de censura abrazándose a lo peor: a los que quieren destruir España".

"La gente no entendió que no pactáramos con él, aunque nos habíamos presentado a aquellas elecciones defendiendo que no pactaríamos con él. Hubo un movimiento brutal que dio la vuelta a esos resultados y nos colocamos con diez diputados. En ese momento, tanto Albert Rivera como yo nos dimos cuenta de que nuestro proyecto político había acabado. Los herederos de todo aquello han convertido a Ciudadanos en una cosa muy diferente a le que nosotros creamos, los que fundamos Movimiento Ciudadano como partido nacional", ha explicado Girauta sobre la caída de la formación naranja en las últimas elecciones generales.

Respecto a la esencia de Ciudadanos, el que fuese mano derecha de Albert Rivera en la fundación de 'Movimiento Ciudadano' ha explicado que la formación naranja no tiene sentido sin la presencia del político catalán: "Ciudadanos sin Albert Rivera no es Ciudadanos. Hay parte de la directiva que entendemos que no vamos a tener la opción de gobernar con Albert Rivera. Es importante subrayar que la regeneración que España necesita solo se puede hacer desde la Presidencia del Gobierno, no desde una vicepresidencia, por eso rechazamos en varias ocasiones entrar en el Gobierno de Rajoy, que lo ofreció".

En cuanto a los capítulos recientes de la política nacional, marcada por la crisis interna del partido, Girauta ha señalado que escenarios como los contemplados en Murcia o en Madrid dejan constancia de la crisis que él mismo alertó en el momento de su marcha: "Se confirmó lo que ya se sabía. Se sabía que políticamente esa formación era muy diferente a la nuestra, pretendía cosas muy distintas. Un partido bisagra lo que quiere es mercadear con sus escaños. Lo que no sabíamos es hasta qué punto los que mandan ahora ahí eran negados por la estrategia. Una decisión como la moción de censura en Murcia no solo es una operación reprobable, sino que significa hacerte una moción de censura a ti mismo porque estás gobernando en Murcia. Además es una operación estúpida porque puso en sobre aviso a Isabel Díaz Ayuso que decidió disolver la Asamblea y convocar elecciones, con el resultado que todos conocemos: la desaparición de Ciudadanos. Ayuso debía haber tomado esa decisión antes, porque había indicios de la jugarreta que planeaba Aguado".

Por último, en cuanto al ascenso de Ayuso, Girauta ha señalado que la actual presidenta de la Comunidad de Madrid sí tendría cabida en aquel 'Movimiento Ciudadano' presentado en octubre del año 2013: "Por supuesto hubiera contado con Ayuso para aquel proyecto. Ayuso en estos momentos es un líder político muy valioso. En gran medida representa aquello que nosotros queríamos llevar al conjunto de España. Ahora tengo la esperanza de que Pablo Casado, cuando gobierne, haga aquello que nosotros consideramos necesario para que España sea el país próspero y libre que querían los padres de la Constitución".