Génova descarta que Sánchez rompa con Podemos porque no podría explicarlo ante sus bases

Si para algo sirvieron las reuniones de ayer entre Pedro Sánchez con Pablo Casado e Inés Arrimadas fue para que los líderes de PP y Ciudadanos constataran la nula intención del candidato socialista de romper su pacto con Podemos. En primer lugar, porque no quiere y en segundo lugar, dicen fuentes populares, porque le sería imposible explicarlo ante sus bases, sobre todo después de haberlo sometido a votación ante la militancia. “La gente acabaría rompiendo el carnet” -aseguran- .

La impresión en las sedes de Génova y Alcalá, es que Pedro Sánchez tiene encauzado su acuerdo con Esquerra, pero necesita cerrar flecos, y el problema no será tanto llegar, dicen en el PP, sino saber para qué se llega... Fuentes del partido consideran que el presidente en funciones se contentará con hacer lo que recoge en su libro Manual de Resistencia, es decir, resistir, seguir en la Moncloa el tiempo que pueda.

Y para ello necesita ir ganando tiempo, que es para lo que citó ayer, dicen, a Casado y a Arrimadas, porque su única oferta se limitó a exigirles que apoyen su investidura, que le presten las abstenciones necesarias para poder ser presidente con plenos poderes. Pero en ese pack está incluido Podemos, y por ahí no pasan ni el PP ni Ciudadanos, porque Iglesias está en las antípodas de lo que piensan ambas formaciones, tanto en materia fiscal, como en materia territorial. Y es que Iglesias, recuerdan, ha llegado también a asegurar que en Cataluña hay presos políticos.

Pablo Casado admite que apoyar un acuerdo de este tipo sería letal para España y un suicidio para su propia formación, pero, para dejar claro que el PP es un partido de estado, sigue tendiendo la mano a Sánchez para poder garantizar su estabilidad... “puedo ser Bambi - admitía el líder popular- pero no se me puede pedir que me sacrifique”. Entre otras cosas porque Casado está convencido de que los independentistas seguirán pidiendo más y más cosas. Siguen alimentando al tigre, apuntaba, “pero el tigre es insaciable, no se va a hacer vegetariano”, y acabará devorando a los socialistas.

En Ciudadanos continúan buscando su propia estrategia para diferenciarse del PP, estrategia que pasa por insistir en esa fórmula del acuerdo constitucionalista a tres. La idea les sirve tanto para presionar a Sánchez, como para desmarcarse del PP y pedirle que se siente a negociar con el candidato socialista. Inés Arrimadas reitera que no se rinde, pero hay pocas posibilidades de que sus tesis puedan triunfar.

Mientras tanto Pedro Sánchez comenzará hoy su ronda de llamadas a los presidentes autonómicos para valorar la situación política, y de más de uno tendrá que escuchar serios reproches, empezando por el popular Juan Manuel Moreno, indignado después del que el Gobierno haya anunciado que “interviene” las cuentas de la Junta de Andalucía por los incumplimientos de la anterior presidenta de la socialista, Susana Díaz.