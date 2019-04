Casado busca atraer a los votantes de Vox: “No hay ninguna razón para no confiar en el PP”

El presidente del PP, Pablo Casado, asegura que "un votante de Vox no tiene ninguna razón para no confiar en el Partido Popular" en las elecciones generales del 28 de abril, máxime cuando, según ha subrayado, el partido de Santiago Abascal no ha gestionado "nada en su vida" y tiene "unas ideas bastante radicales".

Así se ha pronunciado en su intervención en el Foro ABC -al que ha asistido acompañado por la cúpula del PP y los candidatos al Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad, José Luis Martínez Almeida e Isabel Ayuso-- al ser preguntado qué tiene que ofrecer a los antiguos votantes del PP que ahora quieren apoyar a Vox en las generales del 28 de abril.

"Un votante de Vox no tiene ninguna razón para no confiar en el PP", ha afirmado Casado, que ha recriminado a ese partido que hable de "cobardía" --en alusión a la repetida expresión en sus mítines de 'derechita cobarde' para referirse al PP-- cuando el PP es un partido de "héroes con veinte víctimas del terrorismo".

Casado ha afirmado que dicen que hay que bajar impuestos pero "no ha habido una revolución fiscal más audaz" que la que presenta su partido. Además, ha subrayado que su partido "paró" en su día el 'Plan Ibarretxe' y ha hecho lo mismo con el "plan Puigdemont" llevando a la Justicia "a los que dieron un golpe de Estado".

"Entonces Vox, ¿qué puede ofrecer? Bueno puede ofrecer quizá no haber gestionado nada en su vida, ni una concejalía de pueblo, y probablemente tener unas idea bastante radicales que no conducirían a nada bueno, como sugerir que vayan armados en vez de confiar en las excelentes Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado", ha manifestado. De la misma manera, ha criticado que Vox plantee ante las elecciones bajar algunos impuestos y, sin embargo, "proponer un tipo único del 22 por ciento, que subiría a las rentas bajas en el 8%".

Por todo ello, y tras recordar que el PP fue "capaz" de llegar a un acuerdo en Andalucía con Cs y Vox, ha dicho que si "optimizan" el voto en el PP los votantes de ese partido verán "reflejados sus demandas" mientras que si dispersan ese voto, al final Pedro Sánchez se mantendrá en el Palacio de la Moncloa.