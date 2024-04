Garrido (Podemos) acusa a Sánchez de "no anunciar nada y no hacer ni una sola propuesta para fortalecer la democracia"

La secretaria general de Podemos Euskadi, Pilar Garrido, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no anunciar "nada de nada, someter al país a tanta incertidumbre y no hacer ni una sola propuesta para fortalecer la democracia".

En un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press, Garrido se ha referido así al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa, de que continuará al frente del Ejecutivo.

"Es increíble. El presidente Sánchez se queda. Pero no anuncia nada de nada. Someter al país a tanta incertidumbre y no hacer ni una sola propuesta para fortalecer la democracia de la que tanto habla, no se entiende. Conclusión: el lawfare se queda", ha añadido.