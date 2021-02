García Egea dice que el PP seguirá con el proceso de renovación territorial

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado este martes que el partido seguirá con el proceso de renovación territorial, terminando los congresos provinciales y acometiendo después los cónclaves regionales, al tiempo que ha subrayado que en este proceso quieren contar "con los mejores".

"En los próximos meses tenemos que hacer partido, partido y partido. Contar con los mejores y abrirnos a la sociedad civil. Esa es nuestra misión", ha afirmado García Egea, que ha señalado que los congresos provinciales ya estarán hechos para este verano, según han indicado a Europa Press fuentes del partido.

Ese proceso interno de renovación territorial está provocando tensiones en algunas provincias, con quejas en esas plazas de que la dirección del partido quiera relegar a algunos cargos e imponga sus candidatos sin consenso, según fuentes populares.

A MIL VOTOS DEL ÚLTIMO ESCAÑO EN TARRAGONA, LLEIDA Y BARCELONA

Ante las elecciones catalanas de este domingo, García Egea ha reconocido que los resultados en Cataluña han sido malos y ha defendido trabajar para ser la referencia del constitucionalismo en Cataluña.

"Miles de catalanes se han quedado en sus casas por miedo al virus, lo que ha penalizado especialmente al PP, que es el partido que mayor sufrimiento tiene en cuanto al reparto de escaños por la caída de la participación. Mil votos separaban el último escaño en Tarragona hacia el PP, 1.500 en Lleida y poco más de 2.200 en Barcelona", ha manifestado García García.

También ha tomado la palabra en el Comité Ejecutivo el candidato a la Presidencia de la Generalitat, Alejandro Fernández, que ha agradecido a Casado y a todos los que se han implicado en la campaña. Dicho esto, ha abogado por fortalecer su espacio político, tras lamentar la polarización en esta campaña.

"Tenemos que profundizar en nuestro espacio y todos mis pasos irán dirigidos en ese sentido", ha afirmado, según fuentes 'populares'. En las elecciones del domingo, el PP pasó de cuatro a tres escaños y sufrió el 'sorpasso' de Vox, que entra por primera vez en el Parlamento catalán con 11 diputados.

Ante esa debacle, algunos sectores del PP no habían ocultado su desánimo y habían defendido en privado la necesidad de acometer cambios en la cúpula y que Pablo Casado refuerce su equipo con pesos pesados y perfiles más políticos para el combate diario contra el Gobierno de Pedro Sánchez, según señalaron distintas fuentes a Europa Press.

AYUSO Y MONAGO CELEBRAN EL CAMBIO DE SEDE

Al final, este debate no se ha producido en el Comité Ejecutivo, en el que Casado ha sorprendido a todos los asistentes con el anuncio de que dejarán la sede del partido en la calle Génova para buscar una nueva ubicación. El cambio ha sido bien acogido en términos generales por diferentes cargos y cargos del partido.

"El cambio de sede es un buen gesto, que va en el buen camino y ayuda a tranquilizar al partido porque lanza el mensaje: 'Yo no tengo nada que ver si hay algún sirvergüenza que nos ha robado'", ha señalado en privado a Europa Press un presidente del PP, que cree que ese anuncio ha gustado entre alcaldes y concejales del partido.

Dentro de la reunión del Comité Ejecutivo, sí que han elogiado ese cambio de sede tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como el presidente de Extremadura, José Antonio Monago. Son los dos únicos presidentes del PP --aparte de Alejandro Fernández-- que ha intervenido dentro del Comité Ejecutivo, al que estaban conectados por vía telemática.

Por la tarde, en una rueda de prensa en Valladolid, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha mostrado su "respeto" por la decisión de abandonar la sede del partido en Génova, al tiempo que ha rechazado que se puedan "extrapolar" los resultados de los comicios catalanes a otras autonomías o al conjunto del país.

AYUSO ALERTA DE QUE "NO LLEGA" LO QUE HACE EL PP

En su discurso, Ayuso ha abogado por que el PP busque "confluencias" pero sin dejar atrás sus siglas, ya que es el momento de renovar un partido "con luces y sombras", y ha apostado por que se impulsen "ideas creativas", ya que considera que lo que hacen "no llega".

Según han desgranado a Europa Press fuentes 'populares', Ayuso ha felicitado al candidato del PP en Cataluña y ha defendido su papel durante la campaña, a la que viajó dos veces. "No he ido a Cataluña, estoy en Cataluña, lo he hecho muchas veces porque es donde hay que estar, hablando con los comerciantes, los autónomos, la gente que lo pasa mal, que son siempre los grandes olvidados", ha señalado.

Además, ha defendido que el presidente del partido, Pablo Casado, debe continuar liderando el cambio y ha remarcado que la formación debe aspirar "a ser la casa común de liberales, demócratas cristianos, conservadores, así como los socialdemócratas preocupados por la deriva separatista".

MENSAJES DE OTROS PRESIDENTES

Después, algunos presidentes que no han tomado la palabra ante el Comité Ejecutivo Nacional han comentado la reunión en redes sociales.

"Las propuestas del PP son el camino para devolver a España al crecimiento y garantizar el bienestar de todos. Un proyecto creíble y liberal, desde la moderación y la seriedad, con la participación de todos y el liderazgo firme de Pablo Casado", ha afirmado en Twitter el presidente de Murcia, José Antonio Monago.

Por su parte, el presidente de Aragón, Luis María Beamonte, ha asegurado que los resultados de las catalanas han sido "malos" y deben llevar a "profundizar en el mensaje europeísta, liberal y de concordia que representa el PP y que cada día es más necesario".

Tras dar las gracias a Fernández, "un magnífico político que ha hecho una buena campaña" hablando de los problemas reales de los catalanes, ha afirmado que hay que "trabajar para llegar a los ciudadanos desde la centralidad, la moderación y la normalidad y hacerlo con unidad y sentido común".