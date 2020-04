García Egea no desvela si los populares apoyarán la próxima prórroga del estado de alarma

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, no ha desvelado este jueves cuál será la posición de su partido ante la votación de una cuarta prórroga del estado de alarma el próximo miércoles en el Congreso: "No me puedo mojar porque luego la hemeroteca es traicionera".

"Parece que Pedro Sánchez se ha acostumbrado a gobernar con el estado de alarma" ha dicho García Egea en una entrevista en Telecinco, en la que ha insistido en que su partido quiere conocer "con detalle" el plan de desconfinamiento, "y en qué términos de restricción de libertades se quiere prorrogar esta situación y mantener confinada a la gente".

García Egea, que ha reprochado al presidente que exija diálogo cuando está en un "monólogo permanente", ha comentado que no puede explicitar la posición del PP sobre la prórroga del estado de alarma porque para dar una respuesta "segura y certeza" tienen que tener toda la información.

Y ha advertido de que si la gente sale a la calle sin hacer los test masivos "es cómo si no se hubiera hecho nada". "Si salimos a la calle sin hacer eso es posible que se dé un paso atrás", ha avisado el secretario general de los populares. Además, García Egea se ha referido a la comisión general de las comunidades autónomas que se celebra este jueves en el Senado, y a la que no asistirá el presidente del Gobierno.

El dirigente del PP ha instado a Sánchez a dialogar con los presidentes autonómicos en sede parlamentaria, no por videoconferencia y aquí se ha referido al "monólogo organizado" que todos los domingos mantiene con los líderes territoriales desde que se declaró el estado de alarma. Por esto, García Egea ha emplazado a Sánchez "a sentarse" en el Senado con los presidentes de las comunidades autónomas "y a no salir de ahí hasta que haya un acuerdo para el desconfinamiento. Eso es lo que espera la gente".