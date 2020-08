La frase de Pedro Sánchez todavía en Doñana con la que las redes no dan crédito: "Qué vergüenza ajena"

Pedro Sánchez es observado con lupa siempre. Y más en momentos tan comprometidos como el que afronta España ahora, inmersa en plena crisis delcoronavirus desde marzo. La gestión del Gobierno ha sido muy criticada durante todo este tiempo, con su presidente como principal foco de la animadversión ciudadana.

El también líder del PSOE no ha tenido unas vacaciones plácidas en absoluto. El empeoramiento de la situación con respecto al COVID-19 no ayuda, pero tampoco situaciones como el abucheo que se le propinó en Matalascañas o la que relatamos a continuación. Con un vídeo difundido por Moncloa en el disparadero.

En las imágenes, se puede ver a Sánchez en medio de una reunión. Y no de una cualquiera: el jefe del Ejecutivo se está dirigiendo desde Doñana, por videoconferencia, a los integrantes del Comité de Seguimiento del Coronavirus. Es decir, al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, entre otros.

La frase que les dice Sánchez a ambos hombres clave en la lucha contra el coronavirus antes de arrancar su despacho con ellos ha generado gran controversia: “He estado leyendo vuestros papeles y, otra cosa no, pero datos tenemos un montón”.

Los comentarios críticos contra la escena, también marcada por alguna que otra carcajada del presidente, no se han hecho esperar en las redes sociales. “Qué vergüenza ajena, por Dios”, se comentaba desde una cuenta. “Tiene ‘datos’ y no hace nada. ¿De qué se ríe?”, se preguntaban desde otro perfil.

"Datos tenemos un montón", dice Pedro Sánchez a Illa y Simón entre risas. 45.000 fallecidos. 3.175 diagnosticados ayer. 131 muertos la última semana. Por no hablar de la ruina económica que asola a España. Tiene "datos" y no hace nada. ¿De qué se ríe? pic.twitter.com/4i4DWfwojS

“Me importa una mierda qué signifiquen. Quiénes son los muertos, los vivos, los dólares ingresados por las compañías amigas y los parados sin prestación en octubre. Me la pela todo porque Doñana es guay y la Bego está como una reina”, afirmaba, por su parte, Hermann Tertsch.

“Muchos dicen que no hay nadie a los mandos ante la pandemia. Viendo el famoso vídeo uno se da cuenta de que es todavía peor: sería mejor que no hubiera nadie”, era otro de los muchos comentarios de los que Twitter se ha llenado a colación de la ‘perla’ de Sánchez.

