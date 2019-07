La fijación de Rufián con el discurso de Abascal que ha calentado las redes

La primera sesión del debate de investidura en el Congreso de los Diputados ha dejado muchos momentos claves. La batalla política y dialéctica se desarrollaba en el atril de la Cámara Baja , pero también en los escaños de los diputados que con sus gestos intentaban responder a los políticos que intervenían en el turno de palabra. Pero también se ha jugado una importante batalla en las redes sociales, donde los usuarios han podido interaccionar con las declaraciones de los diputados que estaban presentes en el Congreso de los Diputados.

Uno de los diputados más activos este lunes en Twitter ha sido Gabriel Rufián. El diputado de ERC ha comentado varios puntos claves de la sesión de investidura en su perfil, pero han destacado sus comentarios sobre la intervención del líder de Vox , Santiago Abascal.

Nada más subirse al atril, Rufián ha tirado de hemeroteca para hacer una comparación entre Abascal y el diputado de Unión Nacional entre 1979 y 1982 Blas Piñar: “Muy bien Abascal”, acompañaba el diputado de ERC junto a una foto de archivo.

Pocos minutos después, Rufián hacía público otro mensaje con una frase literal del discurso del líder de Vox : “'A vd. Sr.Sánchez le da igual Juana que su hermana'. Santiago Abascal. Debate de Investidura en 2019. Vergüenza debería darle a quien pacta con esta gente”.

Los usuarios de la red social, como es habitual, han respondido con ironía al diputado de ERC sobre los dos mensajes, pero destacan dos respuestas en particular: las relacionadas con los posibles pactos de Sánchez con independentistas y nacionalistas vascos, y también mensajes relacionados con la crisis independentista en Cataluña.

Bueno, él ha hablado de forma coloquial en el Congreso, es cierto, pero ese tipo de frases no te convierten en un machista. Tampoco me gusta mucho "chúpame la minga, dominga, que tiene sustancia", pero no voy a criminalizar a nadie por usar lenguaje coloquial.