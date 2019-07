El rotundo gesto de Pedro Sánchez a Albert Rivera mientras Abascal habla de feminismo

La sesión de investidura de este lunes en el Congreso de los Diputados ha dejado muchos momentos claves que pueden explicar la situación política de nuestro país y también el estado de las relaciones entre las principales fuerzas políticas. A parte del intercambio de acusaciones dialécticas, los focos de atención se han centrado también en los gestos de los diputados, en un día en el que la comunicación no verbal juega un papel transcendental.

Uno de los más comentados de la jornada ha sido durante la intervención de Santiago Abascal, líder de Vox , y más puntualmente cuando se ha referido al feminismo. En este sentido, el líder de los socialistas, Pedro Sánchez , ha hecho un gesto a Albert Rivera para que atendiera a las palabras de Santiago Abascal. El momento ha sido recogido por las cámaras de canal 24 horas.

La reacción del candidato a la Presidencia del Gobierno ha provocado, rápidamente, muchas reacciones en Twitter.

Si si y en su réplica es incapaz de mirar a Abascal. Pero si se reúnen con terroristas? Yo no entiendo nada. Vox solo habla, aún no han hecho nada y no se les dejará, pero Bildu brindaban con champán cuando había un asesinato.